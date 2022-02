Luciana le responde a Matilda preguntas sobre su origen

jueves 24 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Luciana Salazar disfruta de su maternidad y está lista para responder todas las preguntas que le puedan surgir a Matilda sobre su origen, ya que fue concebida a través de un alquiler de vientre en Estados Unidos. “La pregunta de Matilda fue directa: ‘¿Yo por qué no tengo papá?’”, detalló la mediática en una entrevista que le brindó a un medio de Chile. La modelo aseguró que no se enredó a la hora de responder y le dio solo la información que necesitaba: “No me iba a poner a explicarle lo del vientre subrogado y tal. Sé que más adelante vendrán más preguntas y ahí le iré dando las respuestas que ella necesite”.

“Le expliqué que todas las familias son diferentes, pero todas por igual son familia”, dijo.