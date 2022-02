Mariana Nannis: “Me tenía amenazada, no podía hacer nada”

jueves 24 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Mariana Nannis rompió el silencio después de que la Justicia imputara y citara a indagatoria a su ex marido, Claudio Caniggia, en la causa que se le sigue por presunto abuso sexual: el hecho investigado habría sucedido en mayo del 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena, según la denuncia que presentó su ex esposa y madre de sus tres hijos: Axel y los mellizos Charlotte y Alexander.

“Se le imputa a Claudio Paul Caniggia un hecho donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”, se lee en el escrito emitido por la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde.

Según el fiscal, el episodio habría ocurrido luego de el entonces matrimonio (en marzo 2020 salió la sentencia de divorcio, después de casi 30 años de casados) se retirara de una fiesta de casamiento en el Hipódromo de Palermo. “De allí se fueron en un auto conducido por Caniggia a gran velocidad mientras discutía con Nannis, propinándole un manotazo en una de sus manos”, señaló Velarde.

A la espera de la presentación de Caniggia -quien deberá hacerlo el próximo 22 de marzo a las 10 de la mañana vía zoom-, Nannis habló con Jorge Rial, en su programa Argenzuela, por Radio 10, y expresó que estaba angustiada por la situación que atraviesa con su ex marido, a quien calificó de impune: “Tengo miedo, el tipo me tenía amenazaba, me cagaba a palos. Yo no podía hacer la denuncia cuando me cagaban a palos y me violaba a la fuerza”.

“¿Que te puede llamar la atención de un tipo que pensó que siempre podía hacer lo que quería?”, agregó. El conductor quiso saber entonces, qué pasó ese día que desencadenó la denuncia. Nannis fue contundente: “Me cagaba a trompadas. Ponía los brazos para que no me pegue en la cara. Tenía moretones en los brazos. Me vio gente de mi entorno. Pero esto no pasó solo en el Faena. Esto paso también en España”.

Mariana hizo hincapié en la estrategia de su ex para mudar el conflicto legal a la Argentina porque, según ella, sus vínculos y amistades podrían beneficiarlo . “¿Tanta influencia tenía?”, le preguntó Rial. “¿Por qué te pensás que me puso un divorcio en la Argentina? Es amigo del capo de la policía”, respondió y recordó algunas de las cosas que Caniggia le decía cuando estaban juntos: “Vos a mí no me vas a dejar solo”. Entonces, su descargo: “Yo le decía llorando que me iba a Marbella y le preguntaba por qué me hacía esto a mí que yo no le hice nada. Yo lo único que le hice fue darle una familia. Que no se le acerque gente de mierda. Llegó un momento en que no podía más. Me llegó a decir: ‘yo entro y salgo, pero después tu cabeza va a rodar. Vas a terminar muerta‘”.

Sobre esos tiempos, también recordó que vivía asustada. “Yo dormía encerrada con llave. Se paraba al lado de la cama y me decía ‘un día voy a matar a todos. Van a amanecer muertos’. Yo y mis hijos. ¿Cómo pensás que una persona puede vivir así? No podés vivir amenazada todo el tiempo. Desde el principio fue así. Me agarró del cuello en un hotel”, contó.

Fue entonces cuando se quebró al recordar el momento más duro que le tocó vivir en su vida. “Lo peor fue cuando me empujó contra un auto y perdí a mi bebé. Eso fue lo peor que me pasó”, dijo entre lágrimas. “Yo no me quería acostar con él porque volvía a las 4 o 5 de la mañana de hacer cualquier cosa y estaba en un estado. Se pensaba que, como yo era su mujer, podía hacer lo que quería. Y no está bien eso. Y no podía hacer la denuncia porque él conocía a todos. Mi vida fue un desastre al lado suyo. Nadie lo sabe”, agregó y contó el motivo por el que dejó Buenos Aires definitivamente: “Me fui porque tenía miedo. Mi vida al lado de este hombre fue un infierno. Él piensa que es impune. Yo le di una familia decente”.

Rial entonces quiso saber cuál era la relación de Claudio con sus tres hijos, Axel, Charlotte y Alexander. “¿Tus hijos fueron testigos de alguna golpiza?, le preguntó el ex Intrusos. “Siempre me pegaba estando sola con él. Trataba de que esté sola”, aclaró ella

Su abogado, Carlos Broitman, tomó la palabra para aclarar en qué instancia está la causa judicial: “Mariana no va a declarar en Argentina. por seguridad. Lo hará en un consulado dentro del reino de España y será en cualquier momento, es inminente”, anunció sin dar demasiados detalles sobre tu paradero actual.