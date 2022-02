Luisana Lopilato y Michael Bublé esperan su cuarto hijo

jueves 24 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Hace 12 años, Michael Bublé le cantaba una romántica canción a Luisana Lopilato llamada Haven’t Met You Yet y marcó el hermoso comienzo de un gran romance. Además de la dedicatoria, la actriz argentina participó del videoclip y causó furor.

Hoy, la historia continúa con I’ll Never Not Love You el video musical protagonizado por ambos. Lo original es que la historia de amor es recreada con escenas de películas románticas icónicas como Casa Blanca, Diario de una Pasión, Titanic y Resplandor de una mente sin recuerdos, entre otras.

Además de destacarse por estrenar canción, la pareja también fue tedencia en las últimas horas tras confirmas un rumor de embarazo. A través de un posteo se Instagram, Luciana Lopilato y Michael Bublé confirmaron que estaban esperando a su cuarto hijo.

Tras la expectativa generada por al noticia y el lanzamiento del clip, el hecho que impactó a los fanáticos fue el momento en el que Luisana luce una panza de embarazada en el video.