Una abuela denunció a sus vecinos porque tiran pidras a su casa y la insultan

miércoles 23 de febrero de 2022 | 15:49hs.

Es la segunda vez que Elba Bogatti, de 72 años, debió acercarse a la comisaría Cuarta de Puerto Iguazú para denunciar a sus vecinos porque no puede vivir en paz y disfrutar del merecido descanso tras haber prestado servicios durante casi 30 años como portera de la Escuela 412. La mujer se mudó sola al barrio Altos del Paraná en marzo de 2020, tras vender su propiedad en Villa Alta para ayudar económicamente a su hijo. Intentó adaptarse al nuevo espacio pero sus vecinos comenzaron a hacer de su vida un infierno.

Según contó, todo comenzó en octubre del año pasado cuando los niños de la propiedad contigua a su vivienda comenzaron a insultarla sin motivos aparentes, por lo que pidió hablar con los padres y reclamó el maltrato verbal que recibió por parte de los menores de entre 10 y 12 años. Detalló que los progenitores respondieron que "sus hijos estaban dentro de su casa y que ahí podían hacer lo que querían".

"Cuando me respondieron que sus hijos estaban en su casa y podían hacer lo que querían me enojé, cuestioné su forma de educarlos y desde ahí comenzó el calvario. Un día me apedrean la casa, otros días me dejan sin luz porque bajan la térmica, cortaron la planta de zapallo y así todos los días hay algo nuevo, incluso antes de ayer me rompieron el caño de respiración del pozo negro. Estoy cansada de esto, ya no me hallo acá", manifestó.

La mujer realizó dos denuncias y desde la Comisaría le recomendaron que se acercara a la oficina de conciliación para resolver el problema. "Me preguntaron si al levantar un muro los vecinos dejarían de molestar, pero no sé. La mamá de los chicos quiere que yo levante un muro y que mande a hacer un sistema de desagüe, pero con el sueldo de jubilada no sobra, imagínese que para sobrevivir hago alfombras con retazos para vender", contó.

Si bien vive sola y cuenta con el apoyo de algunos amigos, no tiene dinero necesario para levantar el muro y así vivir más tranquila. Es por ello que apeló a la Justicia para resolver la cuestión ya que el intento de resolución del conflicto a través del diálogo con los padres no tuvo buenos resultados.