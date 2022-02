Capioví reconoció a los bomberos voluntarios con aplausos y a pura emoción

miércoles 23 de febrero de 2022 | 13:21hs.

Se realizó un reconcomiendo a todos los bomberos voluntarios de la localidad de Capioví, por el gran labor que hacen estos días en los focos de incendios y entre todos los integrantes de la brigada, hay cientos de historias, varones y mujeres que ponen todo para combatir las llamas, o bien asistir ante cualquier emergencia.

En el cuartel está la segunda jefa, Elsa Cantero, quién forma parte del equipo desde hace 16 años y a su vez es agente sanitario. "Yo trabajo en el hospital local y en caso de un incendio de gran magnitud, me ampara la ley y puedo ayudar". Además, dijo que ella ama formar parte de los bomberos voluntarios. "Yo desde chiquita soñaba con pertenecer al cuartel y cuando en 2004 se abrió la inscripción para mujeres me inscribí y me gustó, es algo que uno lleva en el alma". La mujer contó que en estos momentos son cuatro las chicas del plantel y cada una trabaja a la par de los varones.

Entre los primeros bomberos está Héctor "polaco" Mattje, integrante desde hace 19 años, quién cuando trabajaba en su carpintería se le quemó el predio y tuvo que empezar de cero esa profesión y sintió la necesidad de ser bombero. "Hoy en día continuó como carpintero y para mí estar en el grupo desde ese entonces y hasta hoy es mi gran pasión". También contó que hubo un año que debió operarse y no podía asistir a los siniestros, sostuvo que era un momento triste para él no poder asistir cuando escuchaba la sirena pero que una vez que regresó sintió la alegría y gran compromiso de siempre.

Por último, se destaca el joven Daniel Ojeda quién desde los 12 años ingresó y ya hace 6 que forma parte de la brigada. "A mí siempre me llamó la atención el hecho de ser bombero y cuando cumplí la edad que me podía anotar no lo dudé y de a poco fui aprendiendo todo", precisó y añadió: "al primer incendio que fui tenía 14 años fue en un forestal donde estuvimos una tarde completa".

Los bomberos voluntarios de Capioví fueron aplaudidos y reconocidos en la céntrica plaza De los Pioneros de Capioví y recibieron el apoyo por parte de la comunidad como de las autoridades locales.