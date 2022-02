Eldorado: Organizaciones sociales marcharon por la falta de implementación del programa de Emergencia Alimentaria

miércoles 23 de febrero de 2022 | 13:03hs.

Las organizaciones se trasladaron hasta la intendencia de la ciudad a fin de solicitar una reunión con el Intendente Fabio Martínez, a fin de que explique porqué desde el mes de noviembre no reciben el dinero del programa.

Margarita Aquino, coordinadora de la CCC explicó “Desde el mes de noviembre no recibimos los fondos del programa de emergencia alimentaria y nosotros seguimos atendiendo los merenderos porque los chicos siguen yendo. Nos da bronca porque juegan con el hambre de los chicos. Nos dan a cada merendero $ 26.000 cada dos meses, $ 13.000 por mes. Y no todos los merenderos los reciben. Nuestra organización tiene 5 merenderos, no reciben todos el dinero, y tenemos un merendero con 100 chicos que asisten, y en los otros un promedio de 50, 50. Cuando hacés cálculos te das cuenta que es muy poco, pero ayuda. La mayoría sigue funcionando porque colaboramos entre todos y ponemos algo de dinero de nuestro bolsillo, pero necesitamos que se regularice la situación”.

Ante el próximo inicio de clases Aquino resaltó también las dificultades de muchas familias para la compra de útiles “Ahora la situación se agrava porque muchas familias tienen que gastar dinero en la escuela, y no todos pueden. Las organizaciones sociales hacemos colectas, tratamos de conseguir el material, pero la verdad es que la plata no alcanza. Por eso pedimos que envíen el dinero a los merenderos, porque eso por lo menos aliviaría un poco la situación”.