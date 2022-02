Combustibles: “no hay faltantes, pero si el consumidor tendrá que recorrer las estaciones”

miércoles 23 de febrero de 2022 | 11:16hs.

Desde la apertura de las fronteras y con el cambio de la moneda a favor de los países limítrofes, la falta de combustibles ha ido en aumento en las distintas ciudades fronterizas que posee Misiones. En Posadas, en muchas ocasiones las estaciones de servicio se han quedado sin combustible y se observan largas filas de autos argentinos y paraguayos.

En ese sentido, Paolo Verino empresario del sector combustibles en Posadas dio a conocer algunos detalles de cómo está la situación y cómo vienen las ventas tras la decisión de YPF de tener un surtidor exclusivo para los extranjeros con un precio de 150 pesos por litro y hasta 40 litros por auto.

“La compañía YPF es la única compañía que tomó la iniciativa de tener un surtidor y precio diferenciado para autos extranjeros. Estamos hablando de un cupo de 150 pesos por litro y hasta 40 litros por autos. Esta es la normativa la tomó solamente YPF; la Shell y la Axion están abiertos a vender a los autos extranjeros la cantidad que desean. Lo que sucede allí es que en esas estaciones de servicio se van a observar largas filas para cargar combustible”, manifestó el empresario.

A su vez explicó que en la ciudad hay combustible, pero aclaró que el automovilista tendrá que recorrer un poco para encontrarlo.

“No se nos están generando quiebres que es cuando quedamos sin combustible. Porque te vas de una YPF a otra, o a una Axion o Shell y encontras el producto. Pero van a notar que en las estaciones que no son de YPF hay una fila enorme de autos extranjeros sobre todo. El cliente posadeño hoy va a encontrar combustible, a lo mejor no hay en una estación, pero si hay en otra a lo mejor no consigue súper que es lo que busca, pero consigue las naftas Premium. Lo que si vemos es que el cliente va a tener que recorrer un poco la ciudad, pero que va a encontrar va a encontrar el producto” indicó.

La demanda del combustible ha aumentado por los distintos factores, en esa línea, Verino señaló que si bien han elevado un pedido para que en la zona llegue un volumen más alto del producto y así paliar las necesidades de los consumidores, desde YPF, compañía que representa el 70% de las ventas en el país, manifestaron que por el momento no están en condiciones de elevar la cantidad de combustible enviado a la región, pero que para los próximos meses comenzarán a aumentar de manera progresiva el abastecimiento.

“Va a haber una abastecimiento progresivo, pero esto va a llevar un par de meses hasta que la situación se normalice totalmente, así que como mencionaba antes, el consumidor va a tener que recorrer un poco la ciudad y también por ahí tener que cambiar un poco el producto como decía si no hay súper, tendrá la opción de cargar de alguna nafta premium que sale un poco más cara, pero tendrá para movilizarse”, cerró.