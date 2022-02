Liga Profesional: Racing goleó a Argentinos Juniors y logró su primer triunfo en el torneo

miércoles 23 de febrero de 2022 | 8:42hs.

Rompió la sequía. Racing goleó por 3-0 a Argentinos Juniors en el Cilindro de Avellaneda. De esta manera, consiguió su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional y se acomodó en la tabla de posiciones.

Fue una jornada ideal para los hinchas de la Academia. Más allá del resultado, que fue muy celebrado, el equipo de Fernando Gago desplegó un gran fútbol.

Los goles del anfitrión los marcaron Javier Correa, luego de una gran asistencia de Edwin Cardona, Carlos Alcaraz y Enzo Copetti.

La gran preocupación en Racing pasa por Edwin Cardona. El ex Boca no salió a jugar el segundo tiempo por una molestia muscular. En principio todo indica que se trata de una contractura y que no jugó la segunda parte para evitar que se agravara la molestia.

Las dudas, ahora, están puestas en si llegará en condiciones para el clásico con River. El duelo con el Millonario se disputará el domingo, en el Monumental. Sin embargo si el colombiano juega o no recién quedará claro en las próximas horas, cuando los médicos puedan evaluar más al detalle la zona afectada.

Tabla de posiciones de la Copa de la Liga Profesional

Racing ganó su primer partido en la competencia y llegó a los 5 puntos. Argentinos Juniors perdió el invicto y se quedó en seis unidades.

La Zona A de la Copa de la Liga Profesional es liderada por Platense y Unión de Santa Fe, ambos con 7 puntos.