Ola de calor: Misiones en alerta por ‘Altas Temperaturas’

miércoles 23 de febrero de 2022 | 8:25hs.

Desde hoy y hasta el próximo 28 de febrero, sobre el suelo misionero rige un alerta por altas temperaturas, se esperan que las máximas lleguen a los 40° en algunas localidades.

La Oficina de Prevención Ante de Desastres Naturales (Opad), dio a conocer que la provincia atravesará un nuevo capítulo de altas temperaturas y que las temperaturas máximas previstas en este periodo serán más altas que las normales para febrero, situación de calor intenso que se repite en este verano.

Por otra parte, con respecto a probabilidades de lluvias, se prevén precipitaciones en forma de chaparrones para los próximos días, algunos de estos chaparrones podrían ser fuertes. Estas predicciones son válidas también para el noreste de la provincia de Corrientes (Ituzaingó, Virasoro, Santo Tomé, Esteros del Iberá).

Recomendaciones

Además, desde la Opad recuerdan a la ciudadanía que ante estas condiciones de calor tome medidas adecuadas para prevenir enfermedades asociadas. Hidrátese con agua fresca, no bebidas alcohólicas o azucaradas. No realice ejercicios físicos bajo el sol o en ambientes calurosos. Cuide a niños, enfermos y a quienes no pueden valerse por sí solos. Evite quemas. El índice de peligro de Incendios es Muy Alto.