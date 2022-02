Paraguay levanta restricciones sanitarias

miércoles 23 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron el levantamiento de las medidas sanitarias que estaban vigentes ante la pandemia del Covid-19. El anuncio en una conferencia de prensa desde el Palacio de López.

El jefe de Gabinete Civil, Hernán Hutteman, anunció que queda sin efecto el Decreto Nº 6563, que establecía las medidas sanitarias anticovid para el sector gastronómico, de eventos, velatorios, centros penitenciarios, además de escuelas y universidades.

Agregó que desde hoy ya no se emitirán decretos sanitarios. “Hasta hoy - por ayer - rige el decreto que está vigente. Sigue vigente la ley de mascarillas en lugares cerrados y abiertos donde no se pueda guardar distancia. (...) Ya no se dictarán decretos sanitarios. Ya no mandatos ni restricciones, sino vacunas”, sostuvo.

El Ejecutivo anunció el levantamiento de todas las medidas sanitarias anticovid y estas quedan como “recomendaciones” del Ministerio de Salud. Solamente permanecerá la obligación del uso de las mascarillas, que fue establecido por ley. El último Decreto, el Nº 6673, fue emitido el 15 de febrero pasado y extendía las medidas sanitarias hasta ayer.

Hutteman, asimismo, indicó que seguirá vigente la obligación del uso de las mascarillas sanitarias, ya que esta disposición fue establecida mediante una ley y no tiene relación con los decretos sanitarios.

Por su parte, el ministro de Salud, Julio Borba, indicó que con la derogación de los decretos, las medidas sanitarias establecidos por como protocolos pasan a ser “recomendaciones”.

También afirmó que seguirá siendo obligatorio, así como el uso de mascarillas, la presentación del carnet de vacunación anticovid para el ingreso al país.