Tomás Fonzi, de Masterchef a la gira con su banda ‘El Amateur’

miércoles 23 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Tomás Fonzi (40) se luce con sus platos y carisma en el reality Masterchef Celebrity y además es el protagonista de la obra de teatro ‘Somos Nosotros’, con dirección de Ariel del Mastro.

Si bien ha participado en muchas ficciones emblemáticas de la TV argentina como ‘Verano del 98’, ‘Costumbres Argentinas’, ‘Los Roldán’ y ‘Esperanza Mía’, entre muchas otras, actualmente con su incorporación al certamen de cocina el actor generó más cercanía con el público.

El actor fue entrevistado por la sección Íntimo de la semana de la revista Gente, en la charla contó que entre sus pasiones además de la actuación y la cocina, está la música, y que ha tenido bandas de rock desde muy joven.

“Mis primeros ingresos como actor fueron destinados a instrumentos y a acondicionar un altillo que había en la casa de mis viejos en Adrogué. Siempre me gustó mucho la música”, relató

Este 2022 trae más que proyectos en las artes escénicas en la vida de Tomás, quien planea lanzar nuevas canciones con su banda ‘El Amateur’ y tal vez realizar su primera gira por Buenos Aires.

“Mi banda se llama ‘El Amateur’, pero el único amateur soy yo porque estoy rodeado de músicos profesionales que saben lo que están haciendo... pero ese es el chiste”, aclaró entre risas, mientras reveló que en el útimo tiempo se animó a empezar a componer sus propias canciones: “Siempre las tuve, pero medio guardadas. Nunca me animé, yo soy más rockero y mis canciones no son tan rockeras. Tengo ganas de tocar en vivo, además ahora hay muchos canales de difusión para los músicos, no solamente es tocar. Hemos hecho giras por el interior en boliches y esas cosas que es muy divertido, pero también el plan es hacer más Buenos Aires”.

Si hay un tema infalible de conversación con Tomás Fonzi: es la música. Sus ojos se iluminan y podría estar horas y horas hablando del tema. “Siempre tuve mucho respeto por la música y los músicos. Por hacer música y por mostrarla. Siempre traté de evitar mostrar mi música porque soy actor, o porque estoy ahora en las cocinas en Telefe. De hecho hace mucho tiempo, con mis primeras bandas, tardé muchísimo en salir a tocar y lograr que nos contrataran para ir a algún lado. Hasta que yo no sentí que estaba más o menos lindo lo que teníamos, no salí a mostrarlo”.

Si bien tiene una hermana extremadamente talentosa, Dolores, los Fonzi no provienen de una familia de artistas. Tanto Tomás como su hermana fueron los primeros en dedicarse a la actuación y, por otro lado está Diego, que con un perfil mucho más bajo, es un gran amante de la música.

“Cuando yo armé mi sala de ensayo en el altillo, y compré una batería muy rudimentaria, mi hermano Diego empezó a sentarse ahí y encontró algo que le gustó y armó su propia banda. Nunca tuvimos banda juntos porque somos muy distintos... a él le gusta otro estilo más indie, alternativo... lo mío era más rockero clásico así que hicimos cada uno su camino. Sólo nos turnábamos para usar la sala”, recordó sobre los comienzos en la música.

Sobre la música que escucha, señalo a Luis Alberto Spinetta, “es tipo Dios para mí, pero antes era más cerrado... del jazz, el rock and roll, después entendí que lo que me gusta de cualquier manifestación artística tiene que ver con lo auténtico, con ver a un artista desnudo mostrando lo que tiene, lo que es y no queriendo replicar lo que está de moda o apoyándose en recursos estéticos. A mi me gusta lo auténtico, lo verdadero y eso lo trasladado a cualquier estilo”

¿Qué opinás de los nuevos artistas y géneros musicales como María Becerra, Bizarrap, Trueno?

Me parece que hay una transformación a nivel regional y esta buenísimo que suceda. A mí me cuesta encontrar lo que si me gusta y lo que no, hay cosas que me cuestan diferenciar... pero hago el ejercicio concreto de ver lo que está pasando. Escucho cuatro o cinco propuestas nuevas o diferentes y por ahí hay mucho parentesco. Igual no me pidas nombres... no los manejo (se ríe)

¿Te gustaría colaborar con algún artista?

Ahora estoy mucho con Joaco Levinton, me gustaría tocar con él. Cero que estoy en posición de pedirle la gauchada que supongo se va a copar... (se ríe).

¿Te ves en la final de MasterChef?

Estamos en un momento en el que tendría que empezar a entrenar... tengo que incorporar información nueva y practicar en casa y llevarlas allá. No quiero pecar de soberbio pero creo que si estudio un poquito más podría ser... podría ser.