Santo Tomé: Se reavivaron algunos focos ígneos que parecían sofocados

martes 22 de febrero de 2022 | 16:03hs.

La emergencia ígnea en Santo Tomé es una realidad, y hasta el día de hoy permanecen activos algunos focos, que los bomberos intentan controlar. Pero ya no se respira humo en el casco urbano, ya no llueven cenizas, y se puede apreciar el sol, cosa que no pasaba días atrás debido a la espesura de la humareda.

Hoy se registraron algunos focos grandes: uno es en San Benito. El fuego ingresó al fondo de la estancia Santa Bárbara (ruta 14 km 698). Sería por ruta 14 entre empalme y Santo Tomé; y después en zona Cuay grande y Torrent. En ese sector que parecía sofocado, el fuego se reavivó, y el humo volvió a convertirse en llamas.

Después hay algunos focos chicos que estaban siendo controlados por bomberos y brigadistas.

Hay denuncias realizadas en las redes sociales, y por audios de WhatsApp, de personas que se habrían acercado a estos lugares a iniciar el fuego de manera intencional. Hay testigos incluso que detallan el vehículo que transportaba al presunto iniciador del fuego, identificando a la persona. Según estos testimonios, en algunos sectores los incendios habrían sido intencionales.

Cabe indicar que por ahora el tránsito sobre la ruta 14 se desarrolla con normalidad, dependiendo de la cantidad de humo que hay en la zona. Solicitan a los conductores que circulen con extremo cuidado por ese camino, sobre todo entre el empalme de acceso a la ruta 40 hasta Estación Torrent y Alvear, ya que hay animales sueltos por la zona.

Los centros de recepción de donaciones son: Catedral Inmaculada Concepción, Cáritas, CIC del barrio Centenario, la Casa Verde (por calle Irigoyen) y el Centro de Rehabilitación (Mitre entre Bertrán y Ángel Blanco).