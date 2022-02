Se suspendió definitivamente el carnaval de Santo Tomé

martes 22 de febrero de 2022 | 14:57hs.

Este mediodía, la comisión central del carnaval de Santo Tomé decidió la suspensión definitiva de la festividad por este año debido a la emergencia ígnea que está atravesando la ciudad y porque, en razón de eso, participantes de las diferentes comparsas se vieron afectados por los incendios forestales de gran magnitud que se registran desde las últimas semanas.

"No da. No están los ánimos para llevar a cabo un carnaval. Es totalmente entendible la decisión adoptada. Nosotros pensamos en la posibilidad de un carnaval solidario, pero ni eso podemos, porque no hay tanta gente para que trabaje a la noche en los corsos", expresó Mariana Larralde, presidente de la comisión organizadora, y en esa línea acotó que "en el carnaval necesitamos ambulancias, bomberos, policías, gente de la Municipalidad abocada esa noche al corso, había que terminar de acondicionar el corsódromo. Pero están todos abocados y trabajando con los incendios. Sería una locura salir así".

El comunicado oficial se conocerá esta tarde. En cuanto a las entradas vendidas, devolverá el dinero en un día y lugar a convenir. A los concesionarios también les reintegrarán lo invertido.