Jardín América: “mi esposo fue apedreado y llegó grave a Posadas”

martes 22 de febrero de 2022 | 11:20hs.

En Jardín América el último día sábado durante por la madrugada, un hombre identificado como Juan B. (45), fue apedreado por tres sujetos cuando llegaba a su casa junto con su hijo en la calle Perú casi avenida Iguazú de la ciudad. Sandra, esposa del herido contó lo sucedido en diálogo con El Territorio.

“Yo le había ido a buscar a nuestra hija, cuando llegué a casa con ella, mi esposo salió a abrir el portón, una cuadra antes del Juzgado venía unos muchachos insultando, al ingresar el vehículo, estos chicos ya estaban sobre la vereda y empezaron a tirar piedras”. Fue cuando la mujer entró al domicilio a buscar el celular para llamar a la policía, volvió a salir y encontró a su esposo tirado en el piso apedreado.

De manera inmediata, llevaron al Hospital de Jardín América y diez minutos después lo derivaron a Posadas. “Juan ingresó al Hospital Madariaga a las 06:00 con politraumatismo, un corte muy grande y una de las piedras impactó en la parte lateral del cráneo lo que produjo achatamiento y perforación del mismo”. A las 12:00 Juan entró a quirófano y el médico que intervino en la cirugía contó a la esposa del hombre que dentro del cráneo había pasto y barro. “Las piedras que tiraron fueron las que sobraron de cuando hicieron el empedrado en la cuadra de donde vivimos”, sostuvo la mujer.

Además, Sandra contó que su esposo en la noche de lunes para martes permaneció estable y no tuvo fiebre. “Es la señal que uno espera, quiere decir que no hay inflamación y lo tuvieron que inmovilizar de brazos porque cuando despierta quiere sacarse los cables y demás”. Juan puede comer yogurt, pudo balbucear unas palabras, tiene memoria y reconoce a su pareja, por lo que está evolucionando y responde bien a los medicamentos.

Con respecto a lo denunciado en la policía, Sandra dijo: “entre el nerviosismo, nuestro hijo a la hora de contar lo sucedido, no pudo responder con claridad porque la situación era muy urgente y Juan no venía manejando, era yo quién volvía junto con mi hija y cuando llegábamos estaban estos tres sujetos que ya fueron identificados por las cámaras del juzgado”. Lo que no sabe la mujer es si los chicos estaban alcoholizados o drogados, eso ella no lo puede constatar, aunque mencionó que estaban fuera sí.

Por el momento Juan sigue internado en el Hospital Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, su familia aguarda su pronta recuperación y el retorno a casa.

