Alem: piden nulidad de licitación pública

martes 22 de febrero de 2022 | 8:56hs.

El concejal Ricardo Andersen (UCR) solicitó mediante una presentación conjunta con su par Rony Metner que se deje sin efecto la adjudicación para la compra de una camioneta 4x4 que significaría una erogación de 10.500.000 pesos por parte del municipio, Según dijo el edil en declaraciones radiales el intendente local, Waldemar Wolenberg, “pretende adquirir una camioneta para uso exclusivo del jefe comunal en un momento donde la ciudad y la gente tiene tantas necesidades” dijo.

Explicó Andersen que en septiembre de 2019 el Concejo Deliberante de Alem aprobó por mayoría al ex intendente Diego Sartori la compra de una camioneta pero que debido a la difícil situación del país en ese momento el ex jefe comunal no llevó a cabo esa compra y ahora “se tomaron de esa ordenanza que es un ejercicio vencido para hacer este llamado a licitación que no corresponde pero más allá de eso es casi inmoral esta compra” dijo el concejal.