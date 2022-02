Advierten faltante de medicamentos en farmacias desde hace varios meses

martes 22 de febrero de 2022 | 5:00hs.

Desde Nación detallan que son 90 los fármacos que no están disponibles en el país este mes. Foto: Marcelo Rodríguez

Por diferentes motivos, algunos fundamentados y otros más vinculados a una especulación, se registra en Misiones un faltante de medicamentos. En una recorrida por las farmacias, los profesionales reconocieron a El Territorio la situación de escasez de marcas que los lleva a terminar ofreciendo genéricos. Es decir, en líneas generales, lo que falta es la presentación de determinado laboratorio, en tanto la droga está disponible.

Las principales cadenas farmacéuticas de Posadas indicaron que el faltante se acentuó en los últimos meses y en algunos productos es más evidente. Novalgina jarabe, por ejemplo, no se consigue desde hace dos meses y no hay explicación certera desde las droguerías. En esa línea de lo que resulta imposible conseguir están el antibiótico para tratar neumonía Optamox Duo y el Ibuprofeno 4% en jarabe.

“Dipirona o azitrizimicona son los principales faltante, hubo mucha demanda hace tiempo porque son fármacos que se usaban para tratamiento de Covid”, señalaron desde la farmacia Bello y agregaron “faltan las drogas y las marcas; marca Novalgina no se consigue; y los protectores solares de alta protección 75 y 80 ya no hay desde diciembre del año pasado. Puede tardar un mes o cuatro meses, las droguerías no dan explicaciones”.

“Hay falta de muchos medicamentos, casi todos reemplazables. Pero sí hay medicamentos como la Novalgina jarabe que no se consigue, es oro en polvo, es impresionante. Hay una serie de colirios que se usan para cuando uno se va a operar de cataratas en los ojos y ese tipo de cosas tampoco se consigue. Y cuando se puede contar reemplazante de ese medicamento enseguida se termina”, contó Patricio Schiavo, propietario de la farmacia Santa Fe, ubicada por la calle homónima de la capital misionera.

“Y los antiinflamatorios ni hablar, Ibuprofeno 4% en jarabe cuesta muchísimo conseguir; antes había una amplia variedad. Actron jarabe hace más de tres meses que no consigo. Hay otra droga que es un antipsicótico que no se consigue, el lexotanil prácticamente ya no existe, porque no se consigue. Es una idea, así como esos hay muchos otros medicamentos, los motivos desconozco pero el faltante es en general”, aseguró Schiavo.

Farmacias consultadas en el interior, en municipios como Leandro N. Alem o San Vicente advirtieron de faltante de varios medicamentos, sobre todo antibióticos y analgésicos. “Las drouerías tienen pero están especulando con una suba de precios en estos días”, comentaron pidiendo reserva de su identidad.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Nación, publica cada mes un listado en el que se incluyen aquellos medicamentos que, por distintas circunstancias, no se encuentran disponibles en el país. En lo que respecta a febrero de este año, son 90 los fármacos ,entre antibióticos, antivirales y anagésicos, que integran esa lista de faltantes.

Desde la representación regional de la Federación Farmaceútica Argentina (Fefara) argumentaron que no hay faltantes de drogas sí de determinadas marcas. Natalia Rodríguez de la Fefara sostuvo a este medio: “Por citar un ejemplo, puede no haber Ibupirac pero sí otros medicamentos en otras presentaciones. Hay diferentes marcas que eventualmente un laboratorio no tiene y es normal que suceda en esta época del año porque a fines de cada año los laboratorios se quedan cortos con la producción y demora unos meses en normalizarse”.

“No es que hay una droga que no este disponible en el mercado sino que pueden tener una marca y otra no. Lo que suele haber en esta época es faltante de determinadas marcas, no de drogas”.

“Las droguerías pudieron continuar con la provisión de medicamentos pese a los incendios, la falta que hay es dentro del margen de lo habitual debido a que eventualmente algún laboratorio tiene en falta algún producto o alguna droga que no se consigue por la época del año”, dijo Rodríguez.



Un escenario habitual

En Iguazú algunos medicamentos suelen ser difíciles de conseguir sobre todo de marcas específicas, sin embargo las farmacias trabajan con genéricos para poder cumplir con la demanda existente. Para los farmacéuticos el faltante es una constante. “Siempre tenemos faltantes, pero se consiguen los mismos principios activos, a veces no la marca, pero si el principio activo. Los más difíciles de conseguir son Actron al 4, pero se consiguen otras marcas, también novalgina es venta bajo receta en todas sus presentaciones” explicó Silvia Elena Gutiérrez representante del Colegio de Farmacéuticos en Iguazú.