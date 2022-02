Massa negó beneficios a Lázaro Báez por la obra pública

martes 22 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró ayer en calidad de testigo en el juicio en el que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de fondos para la obra pública en la provincia de Santa Cruz, dijo que las partidas para estas obras incluidas en el presupuesto nacional fueron aprobadas por el Parlamento y rechazó haber recibido indicaciones sobre cómo asignar estos recursos al afirmar que de haber sido así lo hubiera denunciado.

Massa declaró a través de la plataforma Zoom a pedido de la defensa de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández por haber sido jefe de Gabinete en su Gobierno desde mediados de 2008 a mediados de 2009.

Ante una consulta respecto de si recibió una indicación para ampliar partidas o reasignar recursos para beneficiar a alguna empresa de Lázaro Báez, Austral Construcciones, indicó: “Si hubiese recibido esta instrucción, lo hubiese denunciado”.

La comparecencia duró poco más de dos horas y se basó en una larga explicación por parte del legislador del proceso que va desde que las distintas jurisdicciones solicitan partidas hasta que se incluyen en el presupuesto nacional y luego se ejecutan.

La convocatoria de Massa forma parte de la citación hecha por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 a los ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina, a pedido del abogado de la actual vicepresidenta, Carlos Beraldi.

Al responder distintas preguntas de los abogados defensores de los distintos imputados en la causa -entre ellos Cristina, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, además de la Fiscalía- Massa rechazó haber recibido indicaciones de parte de la ex presidenta respecto a la inclusión de obras viales en alguna provincia en particular. Agregó que “el plan de metas físicas (las obras) lo define el Congreso Nacional”.