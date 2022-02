Nathy Peluso: la chica de Luján que conquistó el mundo

martes 22 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Nathy Peluso es una de las artistas más famosas y con mayor repercusión en la actualidad. Tanto es así que su cuenta de Instagram acredita 4,7 millones de seguidores, mientras que en YouTube, las visitas acumuladas en todos sus videos están por encima de las 315 millones.

Si bien nació en localidad bonaerense de Luján, el 12 de enero de 1995, a los nueve años debió mudarse con sus padres a España, empujada por la crisis que explotó en el país a fines de 2001. Por ese motivo, los primeros pasos de su carrera como artista e incluso su salto a la fama sucedieron allá.

A pesar de sus raíces bonaerenses, Nathy Peluso reconoció en declaraciones con la revista Vogue que se siente más identificada con el país del Viejo Continente: “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla”.

En ese sentido, explicó que lo único argentino que mantiene es el acento. “Los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, señaló.

Según describió en su página web oficial, para forjar su identidad y su estilo musical, Nathy Peluso se inspiró en artistas norteamericanos de mediados del siglo 20, tales como Ella Fitzgerald o Ray Charles, así como también en grandes pioneros del folklore musical, como Joao Gilberto, Ray Barreto o Atahualpa Yupanqui.

El salto a la fama

La artista inventó un estilo totalmente innovador: fusionó el jazz con la música urbana y el trap. Con ese enfoque disruptivo, y con apenas 22 años, consiguió saltar a la fama y ganarse un lugar en la industria musical. Su primer éxito fue Corashe, sencillo que lanzó el 2 de noviembre de 2017 y que a principios de 2022 supera las 22 millones de visitas en YouTube.

Sin embargo, el punto de inflexión en su carrera como artista llegó el 27 de noviembre de 2020, cuando estrenó la BZRP Music Sessions #36. La canción que realizó en conjunto con Bizarrap tiene, hasta el momento, 291 millones de reproducciones en YouTube. Sin ir más lejos, se trata de la sesión más viral del famoso productor argentino.

Ese noviembre de 2020 fue glorioso para Nathy Peluso. Es que no solo lanzó su hit más reconocido, sino que también llegó a la tapa de la revista Vogue España. En esa entrevista, evidenció varios rasgos de su personalidad, entre los que se destaca la autoexigencia y el perfeccionismo.“Soy muy inconformista y autoexigente. Soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Hay veces que se hace insoportable convivir conmigo misma. Tengo la vara de medir muy alta. De hecho, ahora mismo esa vara ni siquiera existe. Siempre se puede ser mejor. Siempre estoy viendo en qué podría mejorar, cuál podría ser el siguiente paso”, destacó.

Además, reveló que una de las grandes claves de su éxito es su naturalidad: “Yo he llegado a donde estoy haciendo lo que he querido. Nunca me he visto obligada a hacer nada. Lo que hago lo hago de corazón, y la gente lo acepta. Mi credibilidad es verdadera. Al público no hay que subestimarlo, se da cuenta de cuando algo es natural y cuando es impostado. Lo mío es natural. Ahora, haga lo que haga, cuento con su confianza”.

El álbum Calambre fue, según su propia explicación, un punto de fuga de energía. Surgido entre 2017 y 2018, durante la gira “La sandunguera”, este disco llevó a Nathy Peluso a los Premios Grammy principales, los anglosajones.

Pocos días más tarde ganó el premio por la misma producción en los Latin Grammy, precisamente por el mismo álbum, por la categoría de música alternativa, en la que venció a bandas establecidas como los mexicanos de Café Tacuba o Aterciopelados.

El secreto de sus ojos bicolor

La cantante y compositora tiene una particularidad: sus ojos cambian de color. Habitualmente, sus iris son marrones. Sin embargo, hay momentos en los que solo uno de ellos pasa a ser celeste.

Ese distintivo rasgo físico quedó en evidencia en algunas fotos que subió la artista a sus redes sociales y que generaron una gran polémica. Algunos pensaban que eran lentes de contacto, mientras que otros afirmaban que se trataba de heterocromía, una alteración de la pigmentación en la que los iris de los ojos tienen un color distinto. Frente a tanta controversia, Nathy Peluso no dudó en revelar el motivo real: “Mirá, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto… pum (en referencia al cambio de color de su ojo). No lo puedo controlar”.