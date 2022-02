Nueva caída del Leeds encendió las alarmas de Bielsa

lunes 21 de febrero de 2022 | 6:01hs.

El Leeds de Marcelo Bielsa atraviesa momentos de tensión en la Premier League. Ayer perdió por 4-2 en condición de local ante el Manchester United y quedó complicado en la tabla de posiciones, muy cerca de los puestos de descenso.

“Es imposible no estar preocupado, recibimos 50 goles, ¿le parece que no puedo estar preocupado? ¿Puedo no sentirme responsable?”, dijo Bielsa ante la pregunta de un periodista en la conferencia de prensa que brindó una vez que terminó el encuentro, válido por la fecha 26.

La que sufrió ante los Diablos Rojos fue la derrota número 11 del Leeds en 24 partidos que disputó en la actual temporada de la liga inglesa. Con tan sólo 23 puntos se ubica cinco por encima del Watford, el último equipo que hoy estaría descendiendo.

Inter desperdició su chance

Por otra parte, en la continuidad de la 26ª fecha de la Serie A de Italia, Inter cayó 2-0 de local ante Sassuolo y acentuó su mal momento.

Los italianos Giacomo Raspadori y Gianluca Scamacca, los goleadores.

El Inter, en tanto, despeRdició la oportunidad de alcanzar la punta y quedó a dos unidades de Milan. Hoy, Napoli podría llegar a la cima si gana en su visita a Cagliari (se juega a las 15, por Espn).

Finalmente en la Liga de España, por la fecha 25, Sevilla igualó 1-1 de visitante ante Espanyol y Barcelona hizo lo propio con Valencia (4-1).