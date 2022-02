La reinvención de Silvia Pérez: de sex symbol en los 80 al teatro independiente

lunes 21 de febrero de 2022 | 6:00hs.

En los ochenta fue una sex symbol, término por fin pasado de moda y fuera de lugar. Hasta que dejó de serlo y empezó a explorar otras posibilidades, y en el medio algunas pérdidas la llevaron por un camino de espiritualidad.

Silvia Pérez rompió varios esquemas y será por eso que no le teme a los desafíos.

Fiel a esa propia idiosincrasia, estrenó ‘La última Bonaparte’, una obra teatral en la que entrelaza su vida con la de Marie Bonaparte, descendiente de Napoleón, princesa de Grecia y Dinamarca, discípula de Freud, escritora y obsesiva investigadora de su propia anorgasmia.

En una entrevista con La Nación, la actriz contó sobre esta obra con condimento histórico que está en cartel en la sala El Camarín de las Musas de Buenos Aires.

-¿Por qué Marie Bonaparte utilizaba seudónimo?

-En ese tiempo, una mujer no podía estudiar lo que ella estudiaba, mucho menos una princesa cuyo destino era bordar, pero ella era tan audaz que se cambió el nombre y se hizo pasar por médica, porque tampoco una mujer de la realeza podía trabajar. De esa forma, pudo llevar adelante su trabajo de investigación acerca de la anorgasmia. Fue una luchadora y guerrera que terminó atendiendo a mucha gente.

Hablo desde mi vida personal, toco mi infancia y reflexiono sobre el hecho de haber sido una sex symbol “¿Por qué quiero hacer la vida de Marie Bonaparte? ¿Por qué una sex symbol quiere interpretar a una frígida?”, son interrogantes que aparecen rápidamente.

Y no puedo responder porque esa es la conclusión a la que llega la obra, hay que venir a verla.

Cosificación y abusos en los 80

“¿Qué tiene Marie que no tengo yo? ¿Qué tengo yo que le falta a ella?”, se plantea la actriz, quien, en los inicios de su carrera, sostuvo su trabajo en el erotismo soft que proponían los programas y las obras de teatro de Alberto Olmedo y los guiones de Hugo Sofovich.

¿Cómo vivías lo de ser una sex symbol en tiempos en los que el empoderamiento femenino no era una zona validada y la cosificación era la norma?

En la época del programa del Negro (Olmedo), haber sido una de las pioneras en trabajar con ropa interior, era mi trabajo como actriz, hacía lo que tenía que hacer, y ahí terminaba todo.

Ese rol de sex symbol, ¿fue un ancla para tu carrera? ¿Te pesó?

No me pesó, porque no me daba cuenta de todo esto que ahora podemos conceptualizar. Era la sex symbol y punto. Si tenía que hacer la tapa de Playboy, iba y la hacía. Mucha gente me ha preguntado cómo podía hacerlo y mi respuesta siempre fue la misma: “Fui, me saqué la ropa y me sacaron fotos”. Realmente lo vivía así, pero adentro no me pasaba nada de eso.

¿Qué te pasaba por dentro?

Creo que lo estuve escondido durante mucho tiempo, porque yo defendía lo que pasaba en el afuera con ese sex symbol. Para mí, no tenía nada de malo porque respondía a un rol que ejercía para el afuera, era parte de mi trabajo y estaba naturalizado que la mujer debía hacer eso y que el humor pasaba por ese lugar.

Había un autoconvencimiento.

Tenía mi speech armado, argumentando que era una profesional que cumplía con su trabajo y que eso no definía mi vida, no era esa persona cuando llegaba a mi casa. Pero eso es algo un poco engañoso, porque, para el resto de la gente, sí era solo esa mujer qué se desnudaba. Hoy, además, me pregunto quién era para mi familia, porque trabajaba tanto que no tenía demasiado vínculo, entonces ellos tampoco sabían cómo vivía realmente con todo eso que me sucedía. No podían saber bien qué me pasaba, porque ni siquiera yo me atrevía a decírmelo a mí. Por otra parte, tenía que trabajar mucho para poder mantener a mi hija.

Hubo un tiempo donde el acoso no era repudiado. En los ochenta se naturalizaban algunas conductas patriarcales que hoy se sancionan. Imagino que para una actriz que exponía su cuerpo, no habrá sido fácil esa época...

El acoso siempre existió en nuestro medio. Me ha tocado vivir un montón de situaciones incómodas, que naturalicé tanto como sacarme la ropa. Me han sacado de programas por no querer estar con alguien. A veces la he pasado muy mal, pero no podía ser de otra manera siendo una sex symbol de ese tiempo. Me he llegado a enterar que le mostraban fotos mías a los tipos...

El camino espiritual fue un quiebre a todo aquello.

El camino espiritual me rescató, pero no reniego de mi pasado, soy feliz con la vida que me tocó.

“Nadie me daba trabajo”

El 5 de marzo de 1988, Alberto Olmedo falleció en Mar del Plata al caer del balcón del departamento del edificio Maral que habitaba durante aquella temporada de ‘Éramos tan pobres’, obra producida por Carlos Rottemberg y Guillermo Bredeston que había arrasado en la taquilla durante todo ese verano.

Y Silvia Pérez era una de las figuras que integraba el elenco. El fallecimiento del capocómico, modificó su destino artístico y personal. Ya que no volvió a trabajar como actriz hasta el 2000, en el medio sólo hizo participaciones en programas de TV.

¿Por qué esa merma de la actividad?

Me costaba insertarme, nadie me daba trabajo ni me hacían un casting porque era Silvia Pérez, la chica que había trabajado con Olmedo. En cierto momento estuve muy angustiada, enojada, hasta que decidí estudiar teatro. Mucha gente me ayudó. También me ayudó mucho la nueva generación de directores y productores que no tenían una mirada prejuiciosa hacia mí, quizás eso también determinó que haya pasado del teatro comercial al independiente, haciendo un camino inverso y menos previsible.

Docudrama

‘La última Bonaparte’ es dirigida por Dennis Smith, un rupturista desde la palabra y el manejo del espacio, quien realizó esta versión teatral del texto original del psicoanalista y dramaturgo Walter Ghedin. Mauro Álvarez y el músico Agustín Buquete acompañan a Pérez, en esta experiencia, un docudrama que apela al lenguaje escénico, pero también a la poética de la imagen cinematográfica.