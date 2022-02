La Marcha de los Días: Fuego y responsabilidades

domingo 20 de febrero de 2022 | 4:00hs.

En la rica mitología griega, aparece un caballo alado perteneciente a Zeus, dios del cielo y la tierra. Lo llamaron Pegaso, capaz de trotar en el aire. Quizás en esa capacidad de ser indomable, se hayan inspirado los creadores de Pegasus, un programa espía de una empresa israelí que está generando muchos dolores de cabeza a funcionarios del mundo. Esta semana el debate sobre la vigilancia digital y de la que casi todos podríamos estar siendo espiados o escuchados, estuvo a la orden del día. Ya en 2013, Edward Snowden daba cuenta del poder de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido para espiar conversaciones a nivel global. Pero esta vez, como se dijo, el dispositivo fabricado por la compañía israelí NSO, se encuentra incluida en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos -ya se sabe el vigilador no quiere ser vigilado- por exportarlo a países con regímenes autoritarios que lo han utilizado para intervenir dispositivos de opositores. Se sospecha que la agencia de inteligencia Mosad intervino móviles y dispositivos desde Israel con el programa Pegasus, a fin de reunir pruebas de manera ilícita contra quien fuera primer ministro, el conservador Benjamín Netanyahu, investigado desde el 2015 por casos de corrupción. La Justicia entiende que se extralimitaron y sobrepasaron los términos de una autorización judicial para pinchar móviles de un alto cargo y por ahora, se dejó en suspenso el proceso hasta que todo se aclare.

Pero, así como también en países europeos están preocupados por el uso y abuso del espionaje, en la Argentina se conoció esta semana que en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lograron encontrar 105.000 registros de escuchas que se hicieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Se pudo conocer esta semana que estas grabaciones obtenidas con pinchaduras de teléfonos antes que destruir el contenido en el gobierno de Cambiemos, tras entregarse a la Justicia, los terminaban almacenando para usos posteriores o en momentos más convenientes. De esta manera los entonces responsables de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, seguían contando con el material grabado para usarlo libremente. La sospecha gira en torno al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien el pasado 1 de diciembre fue procesado por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan desaparecido durante el gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del ex presidente. Esta semana, Macri solicitó a la Justicia una autorización para viajar a Uruguay, pero la querella en la citada causa se negó a tal pedido considerando que existe altísimo riesgo de fuga.

En materia de persecución a opositores hay otra causa y algunas líneas de investigación que conducen a la ex gobernadora de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal. Es que esta semana varios ex funcionarios de la administración de Vidal fueron citados a indagatoria como el caso del ex ministro de trabajo bonaerense Marcelo Villegas y ex funcionarios, empresarios y ex directivos de la AFI que participaron de la reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la cual se coordinaron acciones para buscar el encarcelamiento del sindicalista platense Juan Pablo “Pata” Medina. La ronda de indagatorias comenzará el 3 de marzo, con el primer imputado del expediente que es Villegas, quien en la citada reunión manifestó su deseo de poder contar con una Gestapo, la policía política del régimen nazi, para accionar contra los gremios.

Se aproxima el acuerdo

Casi al concluir la semana, un alto funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que un acuerdo completo con Argentina está muy cerca de concretarse. Representa una buena noticia para el gobierno presidido por Alberto Fernández que anhela que ello se concrete en los próximos días, porque le permitiría elevar al Congreso para su evaluación en el inicio del año legislativo el 1 de marzo. Los que están cerca de la negociación en la Casa Rosada afirmaron que sólo estaría faltando los detalles finales para cerrar el acuerdo. Al menos desde noviembre del 2020, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, se encuentra enfocado en buscar un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI para repagar la deuda tomada en 2018, por el gobierno de Macri. Cambiemos recibió alrededor de 45 mil millones de dólares, cerca de un 78% del monto total del acuerdo. Se espera concretar el acuerdo porque teniendo en cuenta el pago de intereses, el país debería devolverle al FMI casi 53 mil millones hasta 2024. El destino de esos fondos sigue siendo un misterio muy cuestionado. Fueron fugados y lavados y no hay un solo imputado o detenido, plantearon esta semana en Posadas en una charla abierta encabezada por el juez Juan María Ramos Padilla. Quien es actualmente titular de la Cámara del tribunal oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires, al hablar sobre el endeudamiento macrista, cuestionó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que no intervinieron exigiendo que debía ser el Parlamento argentino el que debería haber aprobado o rechazado el mayor endeudamiento que registró la historia argentina.

No atajó una

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, participó el jueves en la localidad de Mar de Ajó de un encuentro con una veintena de representantes de empresas turísticas, quienes destacaron las cifras récords que registra la temporada de verano y el impulso por parte del gobierno nacional del programa Previaje, que ya alcanzó a 4,5 millones de personas y movilizó 99 mil millones de pesos. En el lugar, el presidente se prestó a participar con la gente de una tanda de penales en la playa. Como había video, los trolls lo viralizaron con rapidez, dando a entender que estaba absolutamente despreocupado de lo que estaba pasando en lugares como Corrientes donde se está incendiando la provincia y para el colmo, quedó en evidencia y grabado que es un muy mal arquero al no haber atajado ningún penal, encima en mocasines.

Haz lo que yo digo

Las que dicen defender la república a capa y espada y se presentan como pulcras ciudadanas, cuando están fuera de cámara muestran que se pueden mover en la ilegalidad sin ponerse coloradas. La ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, le pidió a la entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso que hiciera la vista gorda por una acusación que pesaba contra el ex funcionario de Anses, Guillermo Pino. El hecho ocurrió en 2017 y se difundió el audio esta semana, donde en parte, Michetti solicita a Alonso que desvincule de una investigación a Pino, quien -como se dijo- trabajaba entonces en la Administración Nacional de la Seguridad Social durante la gestión de Mauricio Macri. Por tal razón, esta semana Félix Crous, titular actual de la Oficina Anticorrupción (OA), abrirá una investigación.

Fuego y responsabilidades

El fuego desatado en Corrientes, tanto provocado como de manera casual, lleva un mes sin dar tregua a esa provincia. Los últimos números indicaron que se aproximaba a las 800 mil hectáreas arrasadas, lo cual representa alrededor del 9 por ciento de la superficie total. Llegaron a contabilizar unos 7.000 focos de incendio, que se fue agravando en los últimos días. En el medio, se produjo reparto de responsabilidades, entre la Provincia y la Nación. Los hechos efectivamente se agravaron en los últimos días, pero según un informe oficial de la Nación desde el 19 de noviembre, es decir desde hace tres meses, se le venía informando a las autoridades de la provincia de Corrientes que su territorio se encontraba dentro de las áreas más críticas del país en cuanto a las condiciones de peligro de incendio. En la página oficial de la Nación, Argentina.gob.ar se dio cuenta de tal situación en una publicación fechada el 7 de febrero de 2022. Allí afirman que dieron alerta a las autoridades correntinas en 16 oportunidades sobre el riesgo, tomando como factores varios índices de ignición. De acuerdo al parte oficial, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), dispuso el envío del primer avión hidrante incluso antes de recibir el pedido formal por parte de la provincia de Corrientes, que no se oficializó sino hasta el 5 de febrero, donde tampoco requirieron brigadistas, recurso fundamental en el combate de incendios forestales. La jefa de Gabinete del Ministerio, Soledad Cantero, expresó que, si bien el SNMF puso a disposición recursos para reforzar la lucha contra el fuego en Corrientes desde el 23 de enero, la solicitud formal por parte del gobierno provincial recién fue enviada el 5 de febrero, mediante una nota que llegó del ministro de la Producción, Claudio Anselmo, en donde solicitó la intervención de medios aéreos. Por esa fecha, siempre de acuerdo al parte oficial, comenzaron a operar cuatro aviones hidrantes proporcionados por Nación, lo cual fue el pedido inicial realizado por Corrientes. Aclaran que, por ley, la cartera nacional de Ambiente provee de asistencia y soporte a las provincias que lo solicitan. En esta puja de responsabilidades, desde la Nación le recordaron a la provincia que la norma establece que la responsabilidad primaria del combate de incendios es de las provincias; luego regional y en tercer término la actuación extra regional, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Todo lo previo, representa la argumentación planteada por la Nación con mucha antelación. El viernes el ministro Cabandié se trasladó hasta Corrientes y repasó los aportes brindados en ese momento, en total 120 brigadistas, vehículos, helicópteros. Indicó que se dispusieron once medios aéreos para dar combate al fuego. Justamente fue el número que dio también ayer el gobernador Gustavo Valdés de que hay once aviones hidrantes trabajando, al citar que se sumaron a colaborar bomberos de Brasil y que uno de los sectores más críticos son los Esteros del Iberá. Por ahora, el gobernador de Corrientes anunció que declarará a la provincia como zona de catástrofe ecológica y ambiental. Si bien luego Valdés, a quien se le cuestiona haber estado la mayor parte ausente, dio por superadas las diferencias con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y agradeció a las provincias que colaboraron, todo indica que el pedido de ayuda lo hizo muy tarde. Algunos cuestionan a Valdés que por falta de humildad, empezó a pedir ayuda ya cuando miles de correntinos habían perdido todo y luchaban como podían contra el fuego. Muchos productores, dieron a conocer cómo se sintieron solos y abandonados, sin ser escuchados cuando pedían auxilio. Del mismo modo, se le criticó la falta de previsión y de inversión desde la administración provincial en la formación de recursos humanos y dotar de infraestructura y unidades adecuadas para este tipo de situaciones.

La situación en Misiones

En Misiones también se registraron numerosos focos de incendios. En las últimas horas, se registraron cuatro focos activos en Cerro Corá, en Salto Encantado, en San Javier y Montecarlo. En estos casos afectaron a la forestación y malezales, pero en forma previa también el fuego había avanzado sobre la selva misionera. Está claro que la sequía y la irresponsabilidad de muchos ciudadanos que aún apelan al rozado para hacer limpiezas, generan incendios forestales que resultan difícil de controlar. Lo cierto es que, al iniciarse en diversos puntos de la provincia, rápidamente se salió a atacar con todos los recursos humanos y medios disponibles para evitar una catástrofe ambiental. Para verificar que se respetaran los planes trazados, el gobernador Oscar Herrera Ahuad estuvo en varias ocasiones acompañando a bomberos voluntarios en los lugares donde se producían los siniestros. Colaboradores cercanos al mandatario indicaron que esto le permitió concluir y ordenar la compra de un tercer helicóptero, además de reconocer -como lo hizo esta semana- a los bomberos de toda la provincia con más recursos económicos por la labor desplegada. El funcionario debe estar en el lugar de los hechos para tener una mirada integral de lo que sucede y sobre Misiones pesa la gran responsabilidad de seguir conservando un tercio de la provincia en estado natural de conservación. De allí la insistencia de requerir que la Nación contemple el esfuerzo, pero el hecho de que no se haya reconocido no significa que se deje de actuar en la conservación, al contrario, se fueron creando diversas herramientas para defender y preservar con mucho esfuerzo provincial, como hasta ahora a la selva misionera.

Acuerdo salarial

Esta semana, el Gobierno y dos gremios, uno de los cuales nuclea a la mayoría de los docentes de la provincia lograron un acuerdo salarial. De esta manera, percibirán los primeros incrementos con el sueldo de febrero, lo mismo que las fuerzas de seguridad. El segundo incremento sería para el mes de abril. Varios fueron los gremios que se manifestaron en contra, ya que esperaban un salario superior y analizan medidas a tomar. Serían lo que estarían en contra del inicio del ciclo lectivo, que desde el gobierno sostienen que está garantizado y comenzará normalmente como también esperan los padres que eso ocurra. Tras el primer acuerdo salarial, se estima que el resto de la administración pública tendrá los primeros incrementos para el primer semestre en marzo y mayo.

Lo cierto es que las consecuencias de la inesperada sequía, implica menos cosecha y complicaciones para el sector público y privado. Ello además de ver cómo serán las exigencias con la que se llegará a un acuerdo con el FMI. Todo ello pondrá a prueba nuevamente la situación financiera de cada provincia.