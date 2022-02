Adultos mayores se preparan para el carnaval

domingo 20 de febrero de 2022 | 1:47hs.

Previa a las festividades del Carnaval 2022 que se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de febrero en Eldorado, los adultos mayores de la localidad se preparan con todo para participar con sus distintos grupos de comparsas que llenan de color, ritmo, vida y alegría el corsódromo en la costanera “Eduviges Markovics”.

Son más de 130 comparseros de 50 años en adelante que costuran, pintan, arman, bordan, recortan, pegan y dibujan para dar forma a sus trajes de diversos motivos y colores.



“La edad no es un impedimento para que las personas pertenecientes a la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Eldorado sean incluidas en los carnavales de la localidad. Gracias a Dios nos hemos cuidado mucho durante la parte más difícil de la pandemia, no hemos tenido que lamentar a nadie de nuestros adultos mayores, esto nos da otro motivo más para festejar con nuestra comunidad que nos recibe en cada pasada que hacemos con muchos aplausos y aceptación, por sobre todo. Desde el inicio el intendente nos pidió incluir a nuestros adultos mayores en la gran mayoría de eventos y así de a poco con mucho trabajo lo fuimos logrando”, explicó Zunilda Amarilla quien no sólo está a cargo de los adultos mayores, sino que además baila y forma parte de la comparsa.



Este año la alegoría que representaran los adultos mayores es "un mundo de fantasías", donde se podrán ver a todos los personajes de ilusión bailando al ritmo de la comparsa.

“Utilizamos todo tipo de materiales reciclados, es muy lindo ver como las familias se unen a sus padres, abuelos, amigos para trabajar con ellos, tratamos de estar en cada detalle. Tenemos quince grupos de WhatsApp que es administrado por un delegado, les enseñamos de apoco a amigarse con la tecnología y esto nos permite estar en contacto con todos”, explicó Amarilla, quien dijo además que el trabajo de la Dirección de Adultos Mayores de la municipalidad tiene como objetivo la inclusión de las personas y para ello se realiza un trabajo minucioso en toda la localidad con el personal de la dirección.

"Los adultos mayores tienen iguales derechos y se los hacemos saber, estamos felices de que cada día se vayan sumando más personas que entienden que no por tener cierta edad ya no pueden hacer actividades como cualquier persona joven. Todo se puede, todo se adapta y la calidad de vida no debe disminuir por el paso de la edad, esto, ellos lo demuestran en los carnavales que apenas e una de las cosas que hacen.”



Dentro de las actividades los adultos mayores tienen su elección de rey y reina, este año los representaran Katalina Hummel y Lindolfo Lima que los representaran en los carnavales de la ciudad los días 26, 27 y 28 de febrero en la costanera de la ciudad en el kilómetro 1.