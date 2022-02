Interno acusado fue trasladado y aguardan avances en la causa

domingo 20 de febrero de 2022 | 6:03hs.

Investigan presunto abuso a una niña que fue de visita a la UP II de Eldorado

La Justicia y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) investigan una denuncia por abuso a una adolescente 14 años en la Unidad Penal II de Eldorado, cometida a principios de este año. Los hechos se habían registrado en el marco de un día de visita, cuando estaban presentes otros familiares y convictos en el lugar.

El acusado es un hombre condenado a 15 años de prisión por matar a un compañero de celda en el año 2014, señalado como “un peso pesado” dentro del penal. Una vez que se conoció la acusación en su contra, las autoridades del SPP decidieron que sea trasladado a otra unidad, medida que persiste hasta el momento.

Según consignaron fuentes de la institución, los hechos investigados se registraron el domingo 2 de enero de este año, día en el que se llevó a cabo la jornada de visitas que duró entre las 8.30 a 15, aproximadamente, en salón de uso múltiples de la UP.

Por su parte, según la denuncia, el ahora señalado como abusador, le tocó con las manos y luego se vio a la adolescente debajo de la mesa, oculta por un mantel, suponiendo que estaba practicando sexo oral al hombre.

Aparentemente hubo complicidad de la madre de la menor para que se perpetúe el abuso que, según testimonios, no habría sido el primero. Al respecto, cuatro internos refirieron que vieron manoseos entre el interno y la joven, a quien también la vieron debajo de la mesa pero que no saben exactamente qué ocurrió ahí.

Fuentes del SPP expresaron que ese día no hubo reportes de familiares o presos sobre lo ocurrido y que los uniformados que estaban de guardia no advirtieron nada. Se hizo hincapié en que no se desarrollaron tumultos o alteraciones y que esto responde a que pocos advirtieron la escena.

“Lo más sagrado para ellos es la visita”, expresaron, señalando que por los códigos de la población carcelaria no se iba a permitir el ultraje a una menor en ese lugar, pese a que una de las posibilidades es que no dijeron nada por temor al presunto abusador. Eso también explicaría el inmediato traslado del hombre.

Ese día recibieron visitas entre 20 y 30 internos.

Los mismos voceros señalaron que la denuncia se realizó al día siguiente, el 3 de enero, por parte de una familiar que había estado también de visita el domingo. Esta mujer fue a la oficina de la alcaide mayor Adriana Elizabeth Knebel, jefa de la dependencia y su testimonio se notificó a la Fiscalía de Instrucción Uno, a cargo de Edgar Francisco Doldán.

Las autoridades dijeron que la mujer vaya al día siguiente a la Fiscalía a ratificar sus dichos - algo que ocurrió -, pero en paralelo se tomaron las primeras medidas. Una fue el mencionado traslado, pero también la apertura de un sumario interno contra los efectivos que estaban de guardia ese día.

Las complicaciones que surgieron es que durante la jornada de visitas los uniformados rotan el control de la sala, por lo que sin más detalles no se sabe quienes estaban al momento de los hechos. Tampoco hay cámaras en el lugar, por lo que todo está sujeto a los avances de instrucción, que está bajo la órbita del Juzgado de Instrucción de Eldorado a cargo de Roberto Saldaña.

La historia se mantuvo en reserva durante todo este tiempo y, en medio de una feria judicial, no hubo mayores avances.



El sospechoso mató a un compañero

El presunto abusador tiene 31 años y en 2014, cuando cumplía una condena por homicidio, volvió a matar.

Esta vez fue un compañero de celda (38) que sufrió cortes mortales con una chuza, un arma blanca casera hecha con madera y una púa de 17 centímetros de largo.

El crimen se registró en el mismo penal luego de una discusión y pelea por el agua caliente del mate, según voceros. El hombre fue condenado por el hecho en el año 2016 a 15 años como autor de un homicidio simple.

En la actualidad, el hombre de 31 años estaba por iniciar otra etapa en el proceso penal ya que se encontraba a dos meses de ingresar en la fase de afianzamiento de su ejecución penal.

Como reincidente no puede solicitar salidas transitorias y libertad condicional.

Por el hecho las autoridades del Tribunal Penal local pidieron informes de la investigación y de la situación del reo.