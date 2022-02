En Santo Tomé los bomberos del país trabajan cuerpo a cuerpo con el fuego

sábado 19 de febrero de 2022 | 18:06hs.

La zona conocida como Cuay Grande es una de las más afectadas por los incendios en la localidad de Santo Tomé. Actualmente trabajan unas 30 dotaciones de bomberos de distintos puntos del país que están abocadas a los incendios en toda la zona.



El humo por momentos se hace insoportable. Los que circulan por la ruta nacional 14 se arman de paciencia porque la visibilidad se vuelve prácticamente nula, entre el humo y la polvareda.



Las chacras y casas de la zona rural son las que mas corren peligro, e improvisan cortafuegos caseros para proteger sus viviendas. El viento norte-sur no ayuda a los brigadistas, ya que las llamas se expanden con mucha rapidez.

Sorprendido

Cristian y su familia se encontraban viajando de Liebig a Buenos Aires en camión, y quedaron varados en la zona Cuay Grande por unos 20 minutos. "Te desespera ver tanto campo quemado, ojalá llueva pronto", indicaron.

Pablo hacía turismo por la zona, y contó: “Somos de Buenos Aires, venimos de Posadas, y nos vamos para Entre Ríos, y después para Buenos Aires. Creo que tuvimos que parar porque no hay visibilidad, o porque estén liberando algo, no se llega a ver. Por Corrientes nos pasó que hay lugares donde el fuego te llega muy al lado, bastante peligroso. Y acá el viento no ayuda, lo está empujando para este lado, realmente no temes seguridad, nos están haciendo pasar uno por uno”.

Otro caso es el de Luis, quien tiene una estancia Santa María, le avisaron que había fuego en su terreno y tuvo que quedar en la ruta. “Teníamos cortafuego, pero este foco no había, es nuevo. Está todo seco abajo del puente, va para el Pirizal, entra por ahí”, lamentó.



Medidas de emergencia

Por otro lado desde el Municipio de Santo Tomé dieron a conocer hoy que, debido a la emergencia ígnea, permanecerá en funcionamiento las 24 horas. Piden que no concurran a la base de bomberos de Iporá, por ruta 14, sino que acerquen a los centros de recepción de donaciones dispuestos para tal fin: CIC 1 barrio Centenario de 8 a 12 y de 15 a 18 horas. Casa Verde (Irigoyen 876), Centro de Rehabilitación (Mitre entre Bertrán y Blanco), Cáritas y Catedral.

El Municipio afirma que los bomberos afectados al trabajo de sofocar incendios en la ciudad son asistidos constantemente por la comuna, y que pernoctaron en Yapeyú, CFR Las Colinas, Hotel Las Cabañas, Iglesia Asamblea de Dios, Seminario San José, Club Carlos Gallini, Complejo Yporá y Complejo Polideporitvo Romeo Maciel.

Colaboración nacional

Fabian García, Director Provincial de Defensa Civil (Buenos Aires) dijo “estamos trabajando bien, toda la logística que puso nación facilita. Nosotros trajimos un montón de equipamiento, teléfonos satelitales, hasta sábanas por si se necesitaban, nuestro propio combustible. Van pasando los días, los insumos se van gastando, y estamos trabajando muy bien con el municipio en el alojamiento, la comida de los muchachos que están sobre fuego. La verdad es que estamos haciendo un trabajo entre Municipio, Provincia y provincia de Buenos Aires creo yo, muy bueno”.

“Nosotros venimos a prestar ayuda a la provincia de Corrientes, nos subordinamos a lo que el Municipio nos diga que requiere”, expresó García.