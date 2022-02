“Sentía que se me salía el corazón del pecho”

sábado 19 de febrero de 2022 | 6:01hs.

El retiro de Sergio Agüero del fútbol profesional fue un golpe que sintieron todos los fanáticos del deporte. El problema cardíaco que lo aquejó durante sus primeros meses como jugador del Barcelona lo terminó obligando a abandonar la práctica deportiva prematuramente.

Si bien el Kun vive en contacto permanente con sus seguidores por sus transmisiones en Twitch, decidió brindarle una entrevista al programa radial Argenzuela que conduce Jorge Rial por Radio 10 y tocó diversos temas.

“Me avisó antes (el corazón). Diez días (del partido) antes tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Hice bastantes chequeos, parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido. No me lo esperaba”, arrancó el ex delantero.

“En el partido primero empecé a sentir mucho calor en el cuerpo cinco minutos antes que pase esto. Pensaba que era por el partido. Digo, capaz que es porque vuelvo a jugar de titular después de tanto tiempo. Se me venían un montón de cosas a la cabeza, pero todo en lo deportivo. Nunca imaginé que era por esto. De repente empecé a estar medio débil. Mareándome un poco. En una jugada salto a cabecear y como que me mareo un poco más. Le agarro la mano al defensa del rival, que creo que era el capitán, le digo: ‘Escuchame, me estoy mareando, pará el partido’. Empezó a gritarle al árbitro que pare el partido. El árbitro se da vuelta, me ve que me estoy agarrando el pecho. Yo sentía que me estaba ahogando. Para el partido, me relajo, entra el médico y cuando me tiro al piso empieza el ataque de arritmia. Por eso tardé bastante. Estábamos esperando que pare la arritmia. Sentía que se me salí el corazón del pecho”, contó acerca de la arritmia que derivó en su retiro del fútbol.

Por otro lado, Agüero aseguró que estará en Qatar 2022: “¡Al Mundial voy a ir! Estamos viendo para tener una reunión esta semana. Pero bueno, la verdad que quiero estar, pero ¿qué pasa? La realidad es que si voy al Mundial voy a estar con los chicos, voy a ir al entrenamiento. Eso no es un problema. El problema es que estar encerrado otra vez tanto tiempo. Fui al Mundial siempre como jugador, nunca fui al Mundial para poder divertirme con mi pareja o amigos. Ir al Mundial libre. Pienso eso también”.