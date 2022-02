Avanza la cría de mosquitos machos estériles en Misiones

sábado 19 de febrero de 2022 | 6:04hs.

A más de un año de su inauguración, el Centro de Investigación y Control de Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas de Misiones, avanza en el Método TEI (Técnica del Insecto Estéril).

El proyecto comprende la cría masiva de mosquitos machos de Aedes aegypti para ser esterilizados y liberados en zonas urbanas con el objetivo de que estos machos estériles compitan con mosquitos machos silvestres por la hembra silvestre, para que su descendencia sea inviable y se reduzca la población del vector de enfermedades como el dengue y la fiebre amarilla.

“En la TIE el uso de radiación Gamma para la esterilización de mosquitos machos presenta varias ventajas: no genera resistencia, no utiliza químicos, no hay manipulación genética, se irradian machos (no pican)”, remarcó el director de Saneamiento Ambiental y coordinador del proyecto, Fabián Zelaya.

“El objetivo es que haya una superpoblación de mosquitos estériles, por cada 10 estériles, que haya una hembra salvaje y un macho salvaje. Si tenemos presente que una hembra pone entre 300 y 500 huevos, con que 400 huevos de eso serán inviables, ya estamos hablando de una reducción importante de la población de mosquitos Aedes”, explicó Zelaya.

“Se crían cuatro descendencias de mosquitos machos, y esa cuarta es la que esterilizamos”, dijo Zelaza y comentó que actualmente: “Los machos son enviados al Parque de la Salud para ser esterilizados con radiación Gamma”. Ahora sigue “ver el tiempo de vida, vuelo, fecundidad en la hembra, si realmente ese huevo es inviable, es decir entramos en una fase importante y clave del proyecto”, finalizó.