Se estrenó el tráiler de ‘Elvis’, la biopic que quiere humanizar al mito

sábado 19 de febrero de 2022 | 6:00hs.

‘Elvis’, una cinta biográfica sobre el carismático Rey de Rock, nacido en Misisipi en 1935 y que conquistó y revolucionó la escena de la música planetaria en mitad del siglo XX, se estrenará el 14 de julio en Argentina.

La biopic es una obra del director Buz Luhrmann, con Austin Butler como Elvis y Tom Hanks como su controvertido manager.

Y en las últimas horas se dio a conocer el primer tráiler de la película biográfica sobre el icónico y rupturista cantante de rock estadounidense. Las imágenes están disponibles en diferentes plataformas.

En este adelanto se puede ver cómo un Elvis niño se siente atraído por el gospel y los bailes y cantos dentro de una iglesia de la comunidad negra en Memphis y cómo, a partir de ese momento, rompe los estereotipos para instalarse como el mayor ícono del rock de todos los tiempos.

Mucho antes que The Beatles, Pink Floyd o The Who lo hicieran, ya Elvis Presley le había puesto el toque de rebeldía que varios años después los rockeros adoptaron como propio, algo que, según el tráiler, la cinta de Luhrman pone sobre el tapete.

Una arista que los amantes del rock, su historia de rebeldía y peso artístico y cultural, agradecen en estos días de otras músicas y expresiones. Además, de esta manera, y por el gran interés generado en el proyecto, el gran Elvis valida su vigencia eterna.

Sobre la película

Basado en un guión del propio Luhrman, la película explora la vida y la música de Elvis Presley (encarnado por Austin Butler) y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Tom Hanks).

La historia profundiza en la compleja dinámica entre Presley y Parker, que abarca más de 20 años desde el ascenso del artista a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto del panorama cultural en los Estados Unidos.

Elvis, conocido como “el Rey del rock and roll”, murió en 1977 a los 45 años, dejando detrás un legado de hits incaducables y hasta protagónicos en cine. En 1973, protagonizó el primer concierto teletransmitido a nivel mundial con una audiencia de 1.500 millones de personas.

De esta manera, y nueve años después de su adaptación de ‘El gran Gatsby’, y tras un fugaz paso por el mundo del streaming con la serie ‘The Get Down’, el realizador Baz Luhrmann está de regreso y en un microcosmos que le resulta familiar: el de la música y el frenesí que genera.

Lo que revela el tráiler

El encargado de interpretar al icónico artista es el californiano Austin Butler, quien previo a este largometraje trabajó junto a Quentin Tarantino en ‘Érase una vez... en Hollywood’.

Mientras, Tom Hanks acaparó todas las miradas en estas primeras imágenes, ya que en su caracterización del agente Parker, luce irreconocible. Y es justamente Parker, a quien se lo escucha narrar en off el ascenso a la fama del músico.

Luhrmann, junto a los guionistas Sam Bromell, Craig Pearce y Jeremy Doner decidieron poner el foco en la carrera de Presley y en su vida personal, pero justamente bajo la mirada de ese hombre maquiavélico, el “coronel” con el que el artista tuvo una relación de gran complejidad y extrema dependencia, aspecto que el film promete explorar en detalle.

Por otro lado, Olivia DeJonge interpreta a Priscilla Presley, esposa de Elvis de 1967 a 1973, es decir, cuatro años antes del fallecimiento del músico, a los 42 años.

“La película abarca más de 20 años, desde el ascenso de Presley a la fama hasta su estrellato sin precedentes, en el contexto de la revolución cultural y la pérdida de la inocencia en Estados Unidos”, comunicaron de los estudios Warner Bros.

También forman parte del elenco Helen Thomson, Richard Roxburgh, Luke Bracey, Kelvin Harrison Jr. como B.B. King, y el nominado al Oscar Kodi Smit-McPhee como Jimmie Rodgers.

Voces protagónicas

En diálogo con el portal especializado PopCulture, en el marco de una conferencia de prensa por el lanzamiento del trailer, el actor Tom Hanks habló sobre la experiencia de trabajar junto a Luhrmann, creador de ‘Moulin Rouge!’ y a través de un un personaje de múltiples capas.

“Es interesante porque un villano es demasiado fácil de componer. Aquí Tom Parker cuenta la historia, y en realidad la está defendiendo. Si viviste con un Elvis o viviste con un Amadeus (Mozart), es tu memoria, tu versión de su vida”, explicó Hanks sobre un rol que seguramente no pase inadvertido ni en su carrera ni en la temporada de premios 2023.

El talentoso Austin Butler, por su parte, destacó que lo que hizo fue “interpretar al mito” y no “imitarlo”, diferencia clave para el director Luhrmann.

“La misión número uno de Austin fue la de humanizar a Elvis, la de mostrar a la persona en su viaje”, explicó el director, quien se rehusaba a ver su protagonista realizando una mera caricatura mimética sin corazón, todo un problema al tratarse de una figura tan carismática como Elvis.

La fotografía principal de Elvis se llevó a cabo en Queensland, Australia, con el apoyo del gobierno de Queensland, Screen Queensland y el programa Producer Offset del gobierno australiano. De hecho, la directora de fotografía del film es Mandy Walker, nacida en Melbourne y colaboradora de Luhrmann en su épico drama, ‘Australia’.