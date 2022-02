La Universidad Popular de Misiones dictará 5 cursos de formación en Iguazú

viernes 18 de febrero de 2022 | 14:45hs.

A pedido del gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, teniendo en cuenta el crecimiento de la población de Puerto Iguazú, la Universidad de Misiones dictará en el primer semestre del año 5 cursos de formación pensados de manera tal que los que se inscriban al finalizarlo logren una rápida salida laboral. Las inscripciones están abiertas y los interesados deben acercarse a la oficina de empleo ubicada en la calle 25 de Mayo barrio Villa Nueva.

Haciendo referencia a los cursos de formación la rectora de la Universidad Popular de Misiones UPM Laura Traid en dialogo con este medio, “esto es un pedido del gobernador de Misiones, presentamos un proyecto grande al Concejo Federal del Inversiones (CFI), donde en un trabajo conjunto hemos elegido 7 municipios de la provincia entre ellos Iguazú para brindar capacitaciones con salida laboral, teniendo en cuenta que Iguazú fue uno de los municipios pata castigados por la pandemia”

En Marzo comienzan los cursos de auxiliar en electricidad y pintor de obras. Ya en abril se dictaran tres cursos más. “En abril damos inicio a tres cursos más, uno de ellos es refrigeración colocación y mantenimiento de aires acondicionados, y dos cursos relacionados a lo textil uno de ellos es confección a medida y confección de blancos. Estas propuestas fueron pensadas para Iguazú teniendo en cuenta las necesidades que se presentan debido a la actividad económica de la zona” recalcó Traid

Desde la oficina de empleo convocan a los interesados en los primeros cursos que se iniciarían en el mes de marzo a inscribirse. Las primeras ofertas son Auxiliar en electricidad y Pintor de obra., cabe destacar que los postulantes no deben tener los estudios finalizados ya que no es un requisito por el hecho de que no están contemplados por el Ministerio de Educación de la provincia, para formalizar la inscripción solamente deben concurrir con la fotocopia de DNI, a la oficina de empleo de lunes a viernes de 7.30 a 12hs. El cupo de 25 vacantes por curso.