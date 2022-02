El formoseño Fernando De Vido es el nuevo director de Yacyretá

viernes 18 de febrero de 2022 | 8:08hs.

El viernes 14 de enero el entonces director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) por Misiones, Ignacio Barrios Arrechea, le presentó su renuncia al presidente de la Nación Alberto Fernández. Algo más de un mes después, el Mandatario nacional la aceptó y puso en su lugar al formoseño Fernando De Vido, poniendo así fin a casi 20 años de conducción misionera en la entidad.

"Acéptase la renuncia presentada por el señor Ignacio BARRIOS ARRECHEA (D.N.I. N° 23.383.493) al cargo de Director Ejecutivo de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ (EBY), organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA", reza el primer artículo del Decreto N° 78/2022 del Ejecutivo Nacional.

Y en el artículo siguiente se designa a "Fernando Antonio DE VIDO (D.N.I. N° 10.953.697) en el cargo de Director Ejecutivo de la ENTIDAD BINACIONAL YACYRETÁ (EBY), organismo actuante en la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA, para completar un período de ley".

No es Barrios Arrechea el único que dejó el cargo, también fue aceptada la renuncia de uno de los consejeros directivos de la entidad, Valerio Sruoga, que deja el cargo en manos de Ana Almirón. Esto, certificado a través del mismo decreto.

En el último de los artículos del decreto, desde el Poder Ejecutivo se le agradece "a los funcionarios renunciantes los valiosos servicios prestados en el desempeño de sus cargos".

La salida de Barrios Arrechea

Desde los inicios de este año comenzaron a circular rumores de cambios en el lado argentino de la EBY. Y el 14 de enero se produjo la presentación de la renuncia del entonces titular. En ese momento, desde el entorno de Barrios Arrechea afirmaban que tomó esta decisión luego de que comenzaran a circular rumores a cerca de su posible salida de la entidad.

Ante esto, decididó enviar ese viernes una carta al presidente, hecho que se conoció recien el lunes posterior. En esta le agradeció la confianza, tanto al Presidente como a la vicepresidente Cristina Fernández, y puso a disposición su renuncia como mecanismo para destrabar una escalada de rumores que generen desgaste en la gestión nacional.

Así, quienes conocen a Barrios Arrechea manifestaron en aquel entonces que no hay una causa determinante concreta para que haya puesto su cargo a disposición. Y que las múltiples versiones y operaciones sobre su salida lo habrían motivado a presentar la renuncia para no ser un escollo en las políticas nacionales, por eso habría preferido que decida el ejecutivo nacional su continuidad o no en el cargo

Hasta este viernes, en que el Presidente tomó una decisión al respecto, Arrechea continuó al frente de la Entidad desarrollando la agenda que tenía prevista.

La designación del formoseño De Vido llegó este viernes, después de asi 20 años de que al frente de la EBY siempre ha estado un misionero.