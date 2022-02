El femicida de Estefanía será trasladado hoy al Juzgado

viernes 18 de febrero de 2022 | 6:03hs.

Lucas Navarro Gómez (34), hombre de nacionalidad paraguaya acusado de asesinar a su pareja Estefanía Beatriz Benítez (32) el último martes en Posadas, será trasladado hoy el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.

Si todo marcha como se prevé, en sede judicial el hombre va a designar abogado defensor para luego completar la audiencia indagatoria ante el juez Juan Manuel Monte, titular de la dependencia que lleva adelante la instrucción.

En esta instancia el sospechoso escuchará los elementos que hay hasta el momento y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o abstenerse de declarar, sin que esto último sea considerado en su contra.

Entre las pruebas más importantes se destaca el informe preliminar de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de Posadas, realizada durante la jornada del miércoles.

Según detallaron diversas fuentes del caso, la operación concluyó que la víctima falleció debido a una asfixia por sumersión. También tenía marcas en el cuello, lo que confirma que el asesino la estranguló.

De esta forma los investigadores confirmaron que el femicida ejerció presión sobre su cuello hasta dejarla inconsciente y después la introdujo en el agua hasta que murió ahogada.

También había lesiones en el pecho, producto de la piedra que el acusado le puso para que no emerja una vez que había concretado el crimen.

Ese mismo miércoles el cadáver fue entregado a su familiares para que se concrete su traslado a Encarnación, de donde es oriunda. El operativo se concretó mediante labores conjuntas entre la Justicia, el consulado de Paraguay en Misiones, Salud Pública y la Policía de Misiones.

El hecho

Como viene informando El Territorio, el femicidio se descubrió el martes cerca de las 8.40 por una llamada al sistema de emergencias 911.

Una persona denunció que un hombre estaba ejerciendo violencia hacia una mujer debajo del puente de la ruta costera Acceso Sur de Posadas, zona en la cual confluye el río Paraná y el arroyo Zaimán. Detalló que, en un momento, se había sumergido con ella pero esta última no había vuelto a emerger.

Incluso algunas personas buscaron intervenir en la secuencia, pero el violento no cesó y también los quiso agredir.

Los mismos testigos circunstanciales detallaron que después del violento forcejeo y posterior desaparición de la víctima, el hombre nadó en dirección a los pilares del mencionado puente.

En base a esos aportes se reconstruyó que Navarro Gómez agarró en la parte baja del cuerpo a Estefanía y la empujó hacia el río. Ambos cayeron al agua y fue en esa instancia que el hombre le sumergió la cabeza reiteradas veces hasta que quedó inconsciente. Al parecer casi no hubo discusión previa, lo que avala la teoría de que el homicida tenía todo planeado.

Los agentes policiales que acudieron al pedido de auxilio al 911 solicitaron colaboración de la Prefectura Naval Argentina, tanto para la búsqueda de la mujer como para la aprehensión del agresor.

En el lugar del hecho, a la orilla del río, se encontró tumbada una motocicleta Honda color roja en la que llegó la pareja, una cartera rosada y un casco en el pasto a unos centímetros de distancia. Además, se halló un maletín negro sobre el suelo y otro casco a tres metros aproximadamente.

En tanto para el operativo se necesitaron seis personas para lograr reducir al hombre que se resistió tenazmente. Desde el agua tres buzos lo retuvieron luego de que otros tres prefecturianos lo cercaran contra un pilar utilizando la lancha. Recién a las 10 de la mañana pudieron concretar la aprehensión.

Luego de una intensa búsqueda de alrededor de tres horas, los buzos y la embarcación de la PNA, hallaron bajo el puente el cuerpo sin vida de Estefanía.

Una vez conocido el cruento hecho se reconstruyó que la mujer era víctima de violencia de género desde hace muchos años y se conocieron conversaciones donde eso quedó asentado.

“No me voy a poder ir hoy, mi boca está toda hinchada. Nos vamos a quedar en casa nomás, ya estoy cansada de que Lucas me tenga así, ya no aguanto más. Ya son muchos años, no aguanto vivir así”, señaló Estefanía en un audio que le mandó a su hermana.