David Pau: su renuncia y aporte a la historia local

viernes 18 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El arqueólogo David Pau, coordinardor del Museo de Prehistoria de Eldorado, renunció a su cargo tras 8 años de arduo y destacado trabajo. En diálogo con El Territorio hizo un resumen de su paso por el museo y explicó los motivos que lo llevaron a tomar la decisión que hizo pública a través de las redes sociales.

“Renuncié por motivos personales. Llegué a un punto en el que consideré que es un ciclo cumplido, logramos que el museo sea reconocido a nivel regional e internacional y pude impulsar distintos proyectos y convenios con universidades, con otros museos e instituciones. Pero en los últimos tiempos no pudimos avanzar mucho con el trabajo. Eso me fue provocando un desgaste. Son proyectos que siguen en pie y espero que quien me suceda los pueda concretar”, expresó Pau sobre los principales motivos.

Entre las propuestas a las que hace referencia se encuentra un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, con el Museo Bernardino Rivadavia para crear una sala de paleontología; otro convenio con el Museo Binacional de Itaipú para traer dos colecciones: sobre la guerra de la Triple Alianza y sobre el naturalista Louis de Boccard; y la creación del Museo de Ciencias Naturales, para lo cual se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Misiones, donde se construiría una sala nueva cercana a la del Museo de Prehistoria. Todas apuestas que siguen en pie pero aún no hay podido concretarse.

Pau, por su parte, es reconocido por su enorme valor e impulso por defender la historia y promoverla. En los 8 años que estuvo al frente del Museo en la Capital del Trabajo logró ubicarse como un referente de la historia en Misiones. También es reconocido por la comunidad en general -y los establecimientos educativos en particular- por su apasionada tarea de difusión y promoción de la historia y otras ciencias relacionadas.

“Una de las ideas que siempre tuvimos desde el museo es la divulgación de la prehistoria de la región. Demostrar que existe una historia anterior a la llegada del hombre blanco que debe ser conocida y divulgada, y que muchos la desconocen. En ese sentido es importantísimo tener el museo abierto para que la gente lo pueda visitar y fundamentalmente las escuelas de Eldorado y de la provincia”, dijo y agregó: “Sin embargo, el museo está cerrado desde hace dos años. Tiene problemas edilicios y de infraestructura que no permiten su apertura, y eso se interpone a la finalidad para la que se creo este espacio, ya que todo museo debe constituirse sobre tres pilares: exhibición, gestión e investigación”.

Finalmente señaló que su partida de la Tierra Colorada no es definitiva: “Me voy del mueso. Actualmente ya estoy trabajando en Corrientes, cerca de los Esteros del Iberá. Pero quedan en Eldorado algunos proyectos que estamos llevando adelante, así que estaré volviendo por allí, con otras y nuevas propuestas”.