San Javier: El fuego se combate con mochilas por que los camiones hidrantes no pueden acceder al monte

jueves 17 de febrero de 2022 | 17:47hs.

El Ejército Argentino, la Municipalidad, Policía, el personal de salud y otras instituciones civiles de la localidad acompañan desde hace días a los bomberos voluntarios de San Javier, quienes enfrentan el imponente fuego con los equipos que tienen a mano, ya sea equipamiento personal como vehicular, que no siempre da abasto para un incendio de estas características.

Ismael Romero, presidente del cuerpo de bomberos de la localidad, afirmó en diálogo con El Territorio que "lo que más complica es que es una zona de muy difícil acceso, hay que entrar con mochilas ya que los camiones hidrantes no pueden acceder a esos sectores donde predomina el fuego. Y en nuestro caso las mochilas son chicas y el agua que se carga en ellas no alcanza para nada. Estamos realmente preocupados porque si el fuego baja el cerro pondrá en riesgos muchas viviendas de las chacra como plantaciones y animales".

Ante esto, en la mañana de estos jueves, representantes de todas las instituciones se reunieron para diagramar el trabajo a realizar en las próximas horas, ya que hay temor que si levanta vientos o aumentan las temperaturas el fuego se torne incontrolable.

Por ello los vecinos de San Javier como los integrantes de las instituciones que están trabajando incansablemente para tratar de controlar el fuego, que va arrasando todo a su paso, comienzan a mostrar preocupación. Ya son mas de 200 hectáreas las quemadas desde el inicio del fuego en la localidad.

Romero agregó que los bomberos "estamos trabajando en conjunto con todas las fuerzas de seguridad, municipalidad, vecinos, y ayer vino el avión hidrante 2 veces, y eso ayudó mucho". También explicó que "por ahora está controlado, pero esto es un segundo a segundo, basta que sople un viento y será más grave aún".

Romero especificó que el fuego ya afectó unas 200 hectáreas en la zona, tanto de monte nativo, como plantaciones de yerba, pinares, eucaliptales, cañaveral yu otros. "Rogamos que no sople viento", afirmó.

"Al lugar no se puede acceder con vehículos ya que es monte adentro hay que ir machete en mano para abrirse paso y llegar lo más cerca posible. Ahora llegó la gente de manejo del fuego para colaborar con nosotros", dice Romero.

Desde la municipalidad comenzaron a realizar corta fuegos con las máquinas viales, para evitar el avance del incendio en caso de que se descontrole, "hoy nos damos cuenta que el equipo con el que contamos nosotros es muy precario en esas ocasiones pero no bajaremos los brazos, seguiremos trabajando hasta que el fuego esté extinguido." indicó Romero algo acongojado por la situación.

Por su parte el bombero Marcos Escalante indicó que "si bien la situación está controlada al no poder extinguirse el mismo se torna preocupante, y el tema de la distancia para recargar el camión de agua que significa un problema, pero no el más importante ya que lo que más preocupa es que no se puede acceder a esos lugares, es imposible". En ese sentido indicó que son "caminos que están muy feo, ayer se pinchó la cubierta de uno de nuestros camiones, y eso implicó un retraso importante".

Escalante contó que "de a ratos el fuego va para un lado, para el otro, y es impredecible todo. Hay que estar permanentemente viendo que acciones seguir. Llegar al lugar de los frocos es imposible por eso se hace difícil todo, ni los dueños de esos campos o chacras pueden ingresar", remarcó.

"Debemos esperar que llegue a la orilla para recién ahí atacar y tratar de extinguirlo, es muy triste lo que está pasando. Estamos trabajando mucho en las zonas donde hay casas para que, de llegar el momento, (esperemos que no ) puedan estar lo más protegidas posible esas viviendas." expresó el bombero voluntario.