Comerciantes advierten escasez y aumentos de huevos y verduras frescas

jueves 17 de febrero de 2022 | 13:07hs.

La sequía en la región ha afectado de manera importante a muchos sectores de la producción local y de la región, verduras, huevos y lácteos son algunos de los productos que han faltado en las góndolas en los últimos días.

En ese sentido, Lucas Keerps, empresario alimenticio, contó cómo está la situación en cuanto a la escasez de algunos productos. Además, remarcó que el aumentó en el combustible de días atrás aún no ha impactado en las mercaderías.

“No hay abastecimiento de huevos, se debe a una gran mortandad de gallinas en el país debido a la ola de calor. Esto afecto a la producción y directamente impactó en el precio que subió alrededor de un 30%. Pero lo más complejo de la situación es que no hay huevos, las empresas no tienen en stock, no tienen lo suficiente para abastecer a los comercios y esto hará que vuelva a subir un poco más”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que la escasez de verduras y leche por la sequía afectó no sólo en las góndolas sino que también en los precios.

“Verduras y frutas fueron los productos que más escasearon en los últimos tiempo, mucha sequía en todo el país, pocas precipitaciones y esto afectó muchísimo en la producción, disminuye la oferta y aumenta el precio”, dijo y agregó “en lo que tiene que ver con el campo, con la parte animal, la parte de lácteos por cuestiones naturales cuando hace calor la vaca merma un poco su producción de leche, entonces hay baja oferta de leche y suba en el precio”.

Por otra parte, en cuanto a la suba de precios el empresario indicó que si bien hubo algunos aumentos en productos, el incremento de los combustibles aún no impacto en los productos puestos en góndolas.

“La verdad es que todavía el aumento de los combustibles no impactó de lleno en la suba de precios de los alimentos, lo vamos a empezar a sentir para fines de este mes en las listas del mes que viene. En marzo seguramente habrá algún toquecito más en el costo de los productos”, explicó.

La yerba y la carne son algunos de los productos que sufrieron un aumento en el último mes. La yerba tuvo un ajuste en su costo que rondo el 10% luego de cuatro meses de tener un precio fijo “hacia meses, veníamos con el mismo precio desde septiembre, se realizó un ajuste a principio de año y seguramente se volverá a ajustar un poco a principios de marzo. Hay que tener en cuenta que este nuevo aumento se debe a la poca producción por la sequía”.

En cuanto a la carne, que tuvo un incremento del 25% entre diciembre y enero, se espera que para los próximos días vuelva a tener una suba que rondaría el 5%.

“Si bien hay mucha buena producción local, la gente aún consume carnes de Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires. Y bueno si vamos a la realidad y si uno se pone en el lado de nuestros productores locales nos vamos a dar cuenta que mal venden la carne, porque uno hace números y prácticamente solamente cubren los costos. Pero por el otro lado también es que al bolsillo de la gente le pega terriblemente el precio del kilo de carne. Para el bolsillo de un trabajador es difícil, hacer un asado hoy en día, dependiendo de qué punto lo miré es casi un lujo”.

Para finalizar, Keerps indicó que lo que ha bajado un poco su costo son las diferentes bebidas, esto se debe a que ya pasaron las fiestas de fin de años.

“Han bajado los precios, empezaron a venir ofertas y acciones de parte de los proveedores en casi todas las líneas, hay muy pocos productos que registraron un leve aumentos, pero después los productos principales, las gaseosas colas, aguas saborizadas han venido con oferta”, señaló.

En cuanto a las bebidas alcohólicas dijo que en enero las cervezas aumentaron un 20%, esto conllevo a una merma en las ventas y es por ello que en los últimos días, el precio de esta bebida ha bajado un poco. “Es natural y para paliar un poco las bajas ventas. El aumento fue importante y la gente el consumidor se da cuenta de esas cosas”, cerró.