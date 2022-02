Moda circular, una opción sustentable para vestirse

jueves 17 de febrero de 2022 | 4:00hs.

La industria de la moda es la segunda más contaminante, su crecimiento es exponencial, como el del basural que se está formando en el desierto de Atacama (Chile), que contiene alrededor de 100.000 toneladas de ropa descartada. Todo ese montón de prendas que no encontrarán a quien vestir, quedan en el suelo del desierto y estarán allí alrededor de 200 años, tiempo que tarda la ropa en degradarse, según lo que afirma Marcela Soberano, especialista en moda, en una entrevista para la agencia Télam.

A pesar de que la gran industria de la moda sigue apostando por lo efímero para que los consumidores deseen renovar el placard constantemente, hay personas que buscan detener esto, una de ellas es Ana Bogado, una emprendedora misionera que apuesta por el reciclado y la reutilización de prendas.

El trabajo de Ana inicia cuando se pone en marcha la búsqueda de prendas de vestir usadas, tiene marcado su recorrido y fichado los lugares donde sabe que encontrará “tesoros”, como los denomina ella, que alguien ya usó y por la efímera moda es descartada por su primer dueño o dueña, pero ella sabe que puede volver a ser parte del guardarropa de alguien más y vuelva a valorizarse, vuelva a vestir y cobrar vida.

Ana comenzó su emprendimiento con una feria en la cual vendió prácticamente todas sus cosas, desde una patineta, zapatos, accesorios, hasta ropa que ella ya no iba a usar, todo para viajar a Buenos Aires. Su paso por la Capital le despertó el deseo de continuar con la venta de ropa para reutilizar, porque se topó con muchas ferias que se dedican a la venta de ropa usada de estilo vintage. En su regreso a Posadas estaba decidida a continuar con las ferias, pero todo en torno al estilo vintage, un estilo que a pesar de que es perteneciente a una época pasada, es utilizado y valorizado en la actualidad.

El emprendimiento inició en plena pandemia y gracias a la rápida llegada de las redes sociales y el trabajo que Ana hizo detrás, se formó un emprendimiento que hoy continúa creciendo. Más allá de que su principal afición es lo vintage, Ana también incluye prendas de estilo actual, dando una gran variedad de opciones en su feed de Instagram donde se puede ver su tienda completa.

Proceso de reciclado

Pero en sus percheros no solo encontras ropa usada lista para reutilizar, sino que también hay confecciones hechas por ella misma a partir de prendas que pasaron a desuso por fallas o porque el estilo ya no es solicitado, y así por ejemplo toma jeans que por algunos defectos no se venderían y los transforma en polleras o tops nuevos. Los grandes sacos o tapados que no encontrarían a quien vestir tienen el mismo destino, los corta y de una prenda hace dos que pueden ser usadas como conjuntos. Son prendas a estrenar, hechas con material 100% reciclado.

Pero… ¿Qué es la moda circular?

Es una de las aristas de la moda sustentable. Lo que busca es volver a insertar en el mercado aquellas prendas que sus primeros dueños ya no volverán a utilizar y que, en vez de tirarlas, deciden venderlas para así lograr, generar ciertas ganancias y evitar que la ropa termine en la basura contaminando. También ingresan en este circuito aquellas prendas que son donadas. Lo que se quiere lograr es que la ropa se utilice hasta cumplir su ciclo y vuelva a formar parte de la tierra a través del compost.