La prensa de Francia destrozó a Lionel Messi

jueves 17 de febrero de 2022 | 6:01hs.

“Mal juego”. Con esas palabras y una puntuación tres calificó el principal diario deportivo de Francia el desempeño de Lionel Messi ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League que el PSG ganó gracias a un descomunal Kylian Mbappé.

El comentario de su desempeño es lapidario: “Lionel Messi: 3. ¿Fue su peor actuación en una fase eliminatoria de la Champions en una década? Sólo dos apariciones destacadas: aquella pelota en profundidad para Mbappé en el comienzo y un centro encantador en la segunda mitad, pero su desempeño fue en gran medida lento e impreciso y no logró diseñar espacios en las áreas centrales ni funcionó bien con Verratti. Además falló el penal”.

El diario francés propuso, además, que los usuarios votaran a la figura del partido entre PSG y Real Madrid, y entre los siete nombres propios que sugirió no aparece el de Messi, quien sólo podría comparecer bajo la opción “Otro”.

De la encuesta participaron casi 45 mil lectores que eligieron a Mbappé como el mejor con el 71% de los votos.

Por supuesto que las reacciones a este mal trato no tardaron en aparecer: “No parece que haya visto al mismo Messi que muchas otras personas esta noche. Me consolaré con haber estado en el estadio y así haberlo visto diferente. Y por el hecho de que tengo razón y son todos imbéciles, obvio. Para aclarar: me pareció excelente la primera mitad y buena la segunda”, escribió en Twitter Sid Lowe, corresponsal de The Guardian en España.