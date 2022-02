La autopsia confirmó que Estefanía fue ahogada

jueves 17 de febrero de 2022 | 6:08hs.

Pocos minutos habían pasado del mediodía de ayer cuando Graciela Martínez salió de la Morgue Judicial de Posadas, donde había reconocido el cuerpo de su hija Estefanía Beatriz Benítez (32), mujer asesinada el martes en Posadas. Su dolor hacía eco desde adentro del edificio, pero cuando cruzó el umbral se desarmó.

Entre gritos, sollozos, exclamaciones en español y guaraní la mujer apenas llegó a sentarse en una silla facilitada por el personal policial. No podía contener el aire y le tuvieron que dar agua fría y poner paños fríos en la cabeza para que se tranquilizara. Una hermana la asistió y contuvo como pudo.

Según confirmaron diversas fuentes a El Territorio, la autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense concluyó que la víctima falleció debido a una asfixia por sumersión. También tenía marcas en el cuello, lo que confirma que el asesino la estranguló.

De esta forma los investigadores confirmaron que el femicida ejerció presión sobre su cuello hasta dejarla inconsciente y después la introdujo en el agua hasta que murió ahogada. También había lesiones en el pecho, producto de la piedra que el acusado le puso para que no emerja una vez que había concretado el crimen.

Como se informó en la víspera, una de las claves del proceso era extraer material genético debajo de las uñas de la víctima para cotejar con el detenido, Lucas Navarro Gómez (34). El hombre tenía lesiones compatibles con una acción de defensa por parte de la víctima, por lo que los investigadores confían que está prueba será positiva y se convertirá en un elemento clave en su contra.

Martínez y su hermana estaban acompañadas por autoridades del Consulado de Paraguay en Posadas, quienes recibieron los certificados de defunción para gestionar y repatriar el cuerpo al vecino país. El cónsul Rolando Agustín Goiburú dialogó brevemente con este medio y adelantó que todo estaba listo para que se concretara el procedimiento en horas de la tarde, algo que luego se hizo efectivo.

Anoche familiares y allegados despedían a la mujer en su localidad.

Goiburú destacó la predisposición de las autoridades judiciales y la Policía de Misiones para que la familia pueda despedir a la víctima lo más rápido posible en Encarnación, de donde son oriundos. Al respecto, en horas de la mañana se había reunido con el juez Juan Manuel Monte para agilizar el proceso. Autoridades de Salud Pública también ayudaron con la logística.

Los funcionarios expresaron que se trata de una familia muy humilde, que ya atravesó esta tragedia en otras oportunidades -aunque ninguna de forma tan violenta-, puesto que en el pasado otros dos hijos de Martínez fallecieron. Al respecto, trascendieron conversaciones entre la víctima y una de sus hermanas en las que se hizo referencia a esto.

En el chat Estefanía contaba de su sufrimiento y advirtió “Me está por matar este desgraciado”, a lo que su familiar respondió: “Y no querés que vayamos a buscarte o algo. Que pucha, ya dos hermanos perdí y me da tanta rabia que estés llorando y no poder hacer nada”.

En este contexto, y cuando aún no se sabía cómo iban a trasladar el cuerpo a Paraguay, en el vecino país se inició una campaña solidaria con el fin de juntar dinero para ayudarlos. “El costo para llevarla es más o menos de 50.000 pesos. Nosotros ahora no tenemos nada, nos enteramos de lo ocurrido y viajamos con mi hermana para Posadas”, dijo la mujer que está acompañada por una de sus hermanas.

En cuanto al avance de la causa, se espera que Navarro Gómez sea trasladado al Juzgado junto al sumario policial mañana. Allí escuchará los elementos en su contra, será imputado por el femicidio y tendrá la posibilidad de dar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar.

Luego será el turno de los testigos, quienes en los días siguientes deberán ratificar sus dichos ante los efectivos de la Comisaría Décima de Posadas.

Como informó ayer este medio, el hecho empezó a desvelarse a las 8.40 por una llamada al sistema de emergencias 911. Una persona denunció que un hombre estaba ejerciendo violencia hacia una mujer debajo del puente de la ruta costera Acceso Sur de Posadas, zona en la cual confluye el río Paraná y el arroyo Zaimán. Detalló que, en un momento, se había sumergido con ella pero esta última no había vuelto a emerger.

Incluso algunas personas buscaron intervenir en la secuencia, pero el violento no cesó y también los quiso agredir. Los mismos testigos circunstanciales detallaron que después del violento forcejeo y posterior desaparición de la víctima, el hombre nadó en dirección a los pilares del mencionado puente.

En base a esos aportes se reconstruyó que Navarro Gómez agarró en la parte baja del cuerpo a Estefanía y la empujó hacia el río. Ambos cayeron al agua y fue en esa instancia que el hombre le sumergió la cabeza reiteradas veces hasta que quedó inconsciente. Al parecer casi no hubo discusión previa, lo que avala la teoría de que el homicida tenía todo planeado.

Los agentes policiales que acudieron al pedido de auxilio al 911 solicitaron colaboración de la Prefectura Naval Argentina, tanto para la búsqueda de la mujer como para la aprehensión del agresor.

En el lugar del hecho, a la orilla del río, se encontró tumbada una motocicleta Honda color roja en la que llegó la pareja, una cartera rosada y un casco en el pasto a unos centímetros de distancia. Además, se halló un maletín negro sobre el suelo y otro casco a tres metros aproximadamente.

En tanto para el operativo se necesitaron seis personas para lograr reducir al hombre que se resistió tenazmente. Desde el agua tres buzos lo retuvieron luego de que otros tres prefecturianos lo cercaran contra un pilar utilizando la lancha.

Llevó varios minutos lograr subirlo a la embarcación para que, cerca de las 10 de la mañana, pudieran concretar la aprehensión. Posterior a ello, la médica policial de turno procedió a examinar al detenido el cual presentó excoriaciones en el torso, en las piernas y en el cuello.

Por otra parte, el rastrillaje se realizó en tres perímetros distintos a partir de la información brindada por los testigos. Luego de una intensa búsqueda de alrededor de tres horas, los buzos y la embarcación de la PNA, hallaron bajo el puente el cuerpo sin vida de Estefanía.



El plan y los cruces de Navarro Gómez

Para los investigadores que intervienen en el hecho cada vez hay menos dudas que Navarro Gómez planificó con antelación el femicidio de su esposa y madre de dos hijas. Como se dijo ayer, el hombre había empezado a pasar mercaderías con la apertura del puente y, según registros a los que tuvo acceso exclusivo El Territorio, cruzó la frontera el 7, 10 y 13 de enero y siempre lo hizo solo.

Sin embargo el día 15, y luego de una supuesta reconciliación tras un fin de semana en el cual Benítez se había ido de la casa y el detenido la denunció por malos tratos y abandono de hogar, éste la invitó a que la acompañe.

La pareja ingresó a Argentina a las 7.29 y una hora después Navarro Gómez cumplió lo que había prometido: “Si no estás conmigo no estás con nadie”.