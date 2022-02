¿En Ucrania triunfó la razonabilidad sobre la fuerza?

jueves 17 de febrero de 2022 | 6:00hs.

Después de una escalada militar y declarativa que hizo temer por la paz mundial, entre el fin de semana y ayer los distintos actores de la crisis que tiene a Ucrania como motivo –aunque no como causa- dieron señales de distensión que, de confirmarse, indicarían que los aliados occidentales se someten a las mismas reglas internacionales que ellos acordaron en la década de 1990 y que desde entonces violaron sistemáticamente. Si así fuera, la resolución diplomática del conflicto en Europa Oriental tendría consecuencias mundiales.

Luego de anunciar que sus tropas se están retirando tras la finalización de las maniobras cerca de la frontera con Ucrania y Polonia, Moscú ha insistido en que las predicciones de que podría estar a punto de ordenar una invasión en toda regla se han demostrado falsas. En un encendido comunicado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, despreció semanas de informes y afirmaciones de funcionarios estadounidenses y europeos de que las fuerzas armadas de Moscú podrían estar a pocas horas de lanzar un ataque contra su vecino. “El 15 de febrero de 2022 pasará a la historia como el día en que la propaganda bélica occidental fracasó”, escribió. Según ella, Occidente ha sido “avergonzado y destruido sin disparar un solo tiro”.

Entre tanto, fuentes de Moscú citadas por Intel Slava comentan que el proyecto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aprobado por el presidente con las respuestas de Rusia a la Otan sobre las garantías de seguridad se convertirá en una “sensación mundial”. A su vez, Jens Stoltenberg, secretario general de la Otan, respondió a la declaración de Lavrov declarando que “las señales de Moscú sobre la continuación de los esfuerzos diplomáticos son alentadoras“.

Acto seguido los principales medios occidentales salieron en cadena a agitar que “gracias a nuestra firmeza Rusia retiró sus fuerzas”, obviando que los ejercicios militares conjuntos en Bielorrusia y los de las fuerzas rusas en el sur del país estaban planeados desde hace tiempo y sus fechas de comienzo y fin eran conocidas. Claro que, como los aliados occidentales habían retirado de Rusia su delegación supervisora, no pudieron acompañar las maniobras sobre el terreno. En segundo lugar, nunca durante la crisis informaron sobre los 150.000 efectivos ucranianos concentrados en la línea de demarcación con la cuenca del Don y en la frontera rusa de Crimea.

Como tratando de evitar que su contrincante se retracte, este mismo martes, al recibir al Canciller alemán Olaf Scholz, Vladimir Putin declaró que Rusia no puede hacer la vista gorda ante la libre interpretación del principio de indivisibilidad de la seguridad por parte de Estados Unidos y la Otan.

Entre tanto, el voto de la Duma (parlamento) de la Federación pidiendo a la presidencia de Rusia el reconocimiento diplomático de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk podría servir como medida de presión suplementaria sobre Occidente. La resolución parlamentaria no vinculante fue impulsada por el bloque del Partido Comunista, que así pretendía correr por izquierda al mayoritario de Rusia Unida, Si el presidente quisiera ponerla en práctica, necesitaría primero la declaración de independencia de ambas repúblicas de mayoría rusa en el este de Ucrania, para después poder reconocerlas diplomáticamente. Como tal acto desataría un ataque ucraniano que obligaría a Rusia a reaccionar, probablemente Putin no aplique la resolución, sino que deje pendiente la amenaza de reconocimiento como un instrumento más de presión sobre Occidente.

El pasado fin de semana, el embajador ucraniano en Gran Bretaña, Vadim Prystaiko, dijo en una entrevista con la BBC que Ucrania podría abandonar su intento de unirse a la Otan, para evitar una confrontación militar con Rusia. El diplomático indicó que su país sería “flexible” sobre su objetivo de sumarse a la alianza militar occidental y recalcó que Ucrania es un país “responsable”. Por su lado, Dmitri Peskov, portavoz de la presidencia rusa, declaró el lunes 14 que el hipotético rechazo de Ucrania a la idea de ingresar en la Otan ayudaría a Occidente a responder de una forma “sustancial” a las preocupaciones de seguridad rusas. Claro que el embajador fue el mismo lunes sancionado por la cancillería de Kiev y tuvo que retractarse, aclarando que la incorporación a la Otan es una finalidad del Estado ucraniano anclada en la Constitución (tras la reforma de 2018). No obstante, por primera vez desde que comenzó la crisis en noviembre pasado, al menos un representante de Ucrania toma en cuenta uno de los reclamos fundamentales de Rusia: la no incorporación a la Otan.

Como recogiendo la pelota que le pasó el diplomático ucraniano, en la rueda de prensa del martes el jefe de la diplomacia rusa detalló que se ha dirigido por escrito a todos sus colegas de los países que anteriormente respondieron a las propuestas de Rusia, para pedirles aclaraciones sobre qué entienden exactamente por el principio de la indivisibilidad de la seguridad. “[El principio] exige antes que nada evitar cualquier tipo de acciones que vayan a reforzar la seguridad en detrimento de la seguridad de cualquier otro país”, argumentó Lavrov. Por último, prometió que Moscú responderá a la brevedad los documentos en materia de seguridad recibidos de parte de Estados Unidos y la Otan.

No queda aún claro qué nuevo mensaje envió Estados Unidos a Rusia, como para que ésta vea la posibilidad de una distensión. Obviamente, si bien las maniobras militares estaban anunciadas y su duración era conocida, sirvieron como presión para doblar la voluntad de Kiev. Es que, ante la declaración de Joe Biden de diciembre pasado de que Estados Unidos no intervendría en Ucrania en caso de invasión rusa, los líderes de ese país entendieron que debían buscar una solución política. Sin embargo, Washington tiene que haber dado alguna señal de que está dispuesto a aceptar la indivisibilidad de la seguridad y a reconocer el derecho de Rusia a vivir sin amenazas. Si es así, Estados Unidos habrá restablecido la vigencia de un principio colectivo que violó sistemáticamente desde principios de siglo.

Si este principio vuelve a tener vigencia, tendrá una fuerza mayor en la regulación de los conflictos en numerosas regiones del mundo, como Medio Oriente, el océano Índico, el Atlántico Sur y la Antártida. Implicaría el triunfo de la razonabilidad sobre la fuerza.

Por Eduardo J. Vior

Analista internacional. Para Télam