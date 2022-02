Colonos rechazan los cortes de ruta que afectan la producción

jueves 17 de febrero de 2022 | 6:04hs.

Las manifestaciones de los últimos días volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre los cortes de ruta. Los incidentes en Campo Viera -donde los manifestantes agredieron con piedras a la Policía que impedía la interrupción del tránsito- tuvieron una respuesta negativa de parte de diferentes sectores, entre ellos, el productivo.

Sergio Delapierre, integrante de productores autoconvocados, señaló que “no cuestionamos los reclamos que hacen, pero sí rechazamos la metodología que utilizan”. El grupo de productores autoconvocados tuvo sus inicios a fines de 2020, cuando productores y empresarios de la zona Norte realizaron una asamblea en Santiago de Liniers preocupados por los robos, abigeato y usurpaciones, además de los cortes de ruta continuos que perjudicaban su actividad.

La agresión fue el límite

Tras la agresión sufrida por un productor en ruta 12 a fines de noviembre de 2021, los productores realizaron una nueva asamblea en Eldorado donde reiteraron el pedido al gobierno sobre la situación. Sin embargo, en las últimas dos semanas se repitieron interrupciones del tránsito en distintos lugares.

“Somos conscientes que la Policía no tiene la capacidad de impedir los cortes cuando se dan varios de manera simultánea, por ejemplo, el otro día eran cinco o seis en distintos puntos de la provincia. Pero sí destacamos el accionar que tuvo en los intentos de evitar los cortes, donde actuaron con una responsabilidad y profesionalismo que destacamos. También destacamos la actitud del gobernador de intentar impedir los cortes. No es fácil para quien está en el poder tomar este tipo de decisiones, demuestra que nos escuchó, que es consciente de que una parte importante de la población, los que trabajamos y producimos, rechazamos los cortes de ruta”, señaló.

Consultado respecto de las pérdidas económicas que sufren, contestó que “la situación perjudica a todos, no sólo a los productores o a los turistas, sino también a la gente común que quiere pasar, las ambulancias, etcétera. En nuestro caso, un productor de yerba que ve retenido su camión tres horas en la ruta pierde toda esa mercadería porque se produce un proceso de fermentación por el sol que hace que esa yerba no sea apta para el consumo. Lo mismo con el transporte vacuno donde los animales sufren, pierden peso y afecta nuestra rentabilidad”.

“La pregunta que siempre me hago es qué pasaría si los productores decidiéramos no dejar acceder a los cajeros automáticos a quienes deben usarlo, si no les dejáramos acceder a su dinero. Porque eso es lo que nos hacen a nosotros con los cortes de ruta, y no podemos olvidarnos de que el dinero para sostener los planes sale de los impuestos que se cobran y que pagamos nosotros, los que producimos. Pero insisto, no estamos en contra de los reclamos que los distintos sectores tengan que hacer, pero sí pedimos que la metodología sea distinta, que no nos perjudiquen”, concluyó.