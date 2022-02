Exigen declaración jurada a docentes no vacunados y gremios piden precisiones

jueves 17 de febrero de 2022 | 6:06hs.

El Comité Científico de Misiones dispuso avalar el protocolo de regreso a clases aprobado la semana pasada a nivel nacional, cuyo documento resultó del consenso con ministros de Educación y Salud de todo el país. Aula Segura contempla determinados lineamientos para la presencialidad plena en de este ciclo lectivo 2022 aún en contexto de pandemia de Covid-19.

En la reunión llevada a cabo el martes, las autoridades encabezadas por la Vicegobernación, dispusieron como medida administrativa que aquellos docentes que decidan no vacunarse deben presentar una declaración jurada. A éstos no se los excluirá de las tareas educativas, pero antes de comenzar el año deberán realizar una serie de trámites.

“Aquellos docentes que opten por no vacunarse deberán presentar una declaración jurada de responsabilidad sanitaria, donde se responsabilicen por las consecuencias en su salud producto de tal decisión”, señala la determinación del Comité Científico.

El presidente del Consejo General de Educación Alberto Galarza sostuvo en diálogo con El Territorio que están en proceso de relevar la cantidad de personal docente vacunado, solicitando a los educadores esa información. En tanto, recordó que cuando se inició la campaña fueron convocados a vacunarse a 34.812 docentes.

“Nosotros convocamos de manera nominal en día y hora para vacunarse en primera dosis en mayo y en agosto la segunda. En tercera dosis fue a demanda”, señaló Galarza.

Al respecto, Mirta Chemes, representante en Misiones de la Unión de Docentes Argentinos (Uda) aseveró que la medida carece de claridad y que justamente se llevará ese planteo al cuarto intermedio de las paritarias que pasó para hoy.

“La declaración jurada es a los efectos de decir ‘esta es mi situación’. Nosotros vamos a plantear cuál es el fin de la declaración jurada, para qué se pide ese documento y en que pueda beneficiar o perjudicar el colega teniendo en cuenta que la vacuna y el pase sanitario es obligatorio”, indicó.

“El Covid esta considerado por la ART como una enfermedad profesional. Queremos claridad, que significa ‘me hago cargo de mi enfermedad’, ¿qué impacto tendrá en el trabajador?, no vamos a avalar que se toque el sueldo” sostuvo la gremialista en referencia, por ejemplo, al presentismo.

La declaración jurada representa, de alguna manera, una herramienta similar a la utilizada en el Hospital Escuela Doctor Ramón Madariaga de Posadas. El mes pasado la dirección del nosocomio impuso la realización de un test de antígeno por semana en aquellos trabajadores no vacunados. “Respetamos a los que no se quieren vacunar pero ahora sacamos una disposición de que semanalmente deben traernos un test de Covid negativo, nos parece muy importante para el que no se quiere vacunar como para los compañeros de trabajo”, había manifestado Miguel Dictar, director del Madariaga.

Instrumento legal en marcha

Además de esto se definió la eliminación de las burbujas. Se explicó que “gracias al avance de la vacunación y a la aplicación de las normas de bioseguridad actuales, se recomienda la eliminación de las burbujas en los recreos y en las aulas”.

Asimismo, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se encuentra elaborando una resolución conjunta con el Ministerio de Salud para aprobar, bajo indicadores sanitarios específicos, la posibilidad real de las escuelas de acortar el distanciamiento físico en el aula.

Este documento será el instrumento legal concreto del que se podrán valer las escuelas, se elaborará la semana que viene y definirá los criterios sanitarios y epidemiológicos por el cual se van a sostener o no los escenarios excepcionales o extraordinarios.

Uso de barbijo y ventilación

Se mantendrá vigente la obligatoriedad del uso del barbijo (establecido por la ley XVII N 118) en docentes y estudiantes a partir del primer grado. Además, se conserva el distanciamiento mínimo, la ventilación cruzada, el lavado de manos frecuente y demás requisitos establecidos en los protocolos escolares vigentes.

En cuanto a la vacunación, se recomienda completar los esquemas, tanto a estudiantes como a docentes y a toda la comunidad educativa. Y en el transcurso del año lectivo, quienes tengan síntomas o malestar general no deberán asistir a la escuela, independientemente del estado de vacunación. Ante la sospecha o confirmación de Covid-19, deberán permanecer en aislamiento siguiendo los criterios vigentes para la población general.

La sospecha de brote en el aula no implicará la interrupción de las clases, según lo determinado por los funcionarios.

Para los contactos estrechos convivientes sin síntomas Covid no se recomienda aislamiento, sí fortalecimiento estricto del protocolo y seguimiento por la posible aparición de síntomas.

El documento establece como otros pilares de Aula Segura la ventilación, la higiene y la distancia.



Habilitan línea para consultas por la app

Habilitan línea para quienes no les figura en la app la segunda o tercera dosis anti Covid-19

Será a partir de un número telefónico exclusivo para mensajes o en caso contrario, pueden acercarse personalmente al Centro Multicultural del cuarto tramo de la Costanera de Posadas.

El trámite lo debe hacer la persona que se vacunó, pero cuyo carnet digital no aparece el registro.

Una de las complicaciones de aquellas personas que se aplicaron la segunda o tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en Misiones es que el número de lote y fecha de colocación no aparece registrada en la app Alegra Med Misiones o Mi Argentina, considerado como carnet digital, lo que los obliga a llevar consigo el carnet físico hacia donde quiera que vayan ante el posible requerimiento de las autoridades.

Fueron muchos los reclamos que se escucharon últimamente, por lo que en consecuencia la Dirección zona Capital de Salud informó que se habilitó una línea de WhatsApp para atender y corregir esas cuestiones.

El número de consulta para quien tenga este tipo de inconveniente es 3765-045154 y recibe solamente mensajes, no llamadas.