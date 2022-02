Piden a productores seguir precios de referencia y no malvender su ganado

jueves 17 de febrero de 2022 | 0:30hs.

Los valores de venta registrados en el último remate de la Fiesta Provincial del Ternero en Montecarlo dejaron satisfechos y más tranquilos a muchos productores ganaderos de la provincia. Según se explicó desde la Asociación Ganadera del Alto Paraná (Agap) antes del remate había temor por los precios que podrían ofrecerse. Por ello desde la entidad se mostraron muy conformes y pidieron a los productores tener en cuenta las cotizaciones referenciales para no malvender su ganado.

En tanto esperan realizar próximamente otro remate para garantizar transparencia y precios justos. Se valoró por otro lado las acciones del estado provincial para bajar los gastos y facilitar la comercialización del ganado.

“Los productores estuvieron muy conformes con las ventas. Se superó en un 15% los precios promedio pagados en la zona. Fue un crecimiento importante porque había expectativas mucho más bajas con respecto al precio de la hacienda”, comentó Camilo Sosa presidente de la Agap.

Según detallaron desde el Ministerio del Agro y la Producción, los precios logrados fueron alentadores ya que el máximo en la categoría de terneros fue de $372 el kilo; y en la de vaquillas $313 por kilo. Novillitos: $313; vaquillona: $302; novillos $260 de precio máximo.

Ante el buen resultado, Sosa afirmó “lo que buscamos desde la asociación es evitar que se salga a malvender animales. Sobre todo que haya un marco de transparencia en la transacción, que no haya productores que estén en desconocimiento de los precios de la zona. Porque en la desesperación pueden hacer un negocio muy malo. Estamos en una etapa donde debemos cuidar al productor, porque puede haber mucho desánimo”, comentó el directivo.

Ante la gran participación que se registró el último sábado, también se reconoció que “hubo una gran cantidad de productores que no pudieron llevar sus animales o también que quedaron afuera porque el predio estuvo en su lleno total. Bueno igualmente están programados más remates en otras localidades y nosotros estamos estudiando la posibilidad de realizar otro sobre todo antes del invierno”, comentó.

Interés y calidad

Además de los buenos precios, Sosa destacó también la calidad de los animales que se presentaron. Dejando en claro que el productor misionero se esmera por tener buena hacienda. “Se presentó una excelente calidad de animales. El productor llevó su mejor hacienda, los precios reflejaron eso también”.

Finalmente se refirió que en la subasta del último sábado, hubo tanto compras de otras provincias como locales que aprovecharon las presentaciones. “Vinieron compradores de afuera tanto de Chaco, como de Formosa, Corrientes. Pero lo que nos da mucho gusto es que también hubo compradores locales que se llevaron varios lotes”, resaltó Sosa.

Esfuerzo estatal y privado

El primer remate ganadero del año se vivió con gran expectativa en Montecarlo en el marco de la Fiesta Provincial del Ternero Misionero. Al cerrar la jornada fue una sorpresa los récord alcanzados.

Según detallaron desde el Ministerio del Agro y la Producción, por un lado se vendieron todos los animales, 988 cabezas de bovinos, y por otro se alcanzaron precios un 35% más altos que los del último remate 2021.

Tanto productores como dirigentes ganaderos resaltaron el trabajo público y privado para alcanzar este alivio en un contexto tan duro para la producción agropecuaria de la región.

A partir de varias estrategias de financiamiento directo y aportes no reintegrables el gobierno provincial viene acompañando a los productores ganaderos en un escenario complejo. Sin embargo, los productores advirtieron que la situación seguirá crítica en los próximos meses y es por eso que decidieron adelantar el remate más grande del Alto Paraná para poder hacer frente a un escenario complejo.

También para este evento comercial, se dio apoyo a los productores en el transporte de los animales, es parte del esfuerzo de la Consignataria Ñangapiry y del gobierno provincial que subsidió el 100% de la comisión a los productores.

Desde la Agap, su presidente Camilo Sosa agregó que “fue oportuno el remate en esta fecha para que los productores puedan alivianar sus campos y conseguir mejores precios. Vinieron compradores de afuera y eso levantó el precio. De esta manera, juntándonos, poniéndonos de acuerdo es la única manera de buscar alternativas para afrontar a esta situación”.

Productores de Corrientes se hicieron presentes en este remate y subrayaron también la crisis hídrica que afecta al ganado.

“En Corrientes estamos sufriendo mucho y tenemos que movernos a otros lugares para conseguir animales de calidad y por eso vinimos hasta acá. Vimos una muy buena hacienda, es la primera vez que participo de un evento tan bien organizado”, destacó el productor Diego Fernández.

“No creí que iba a ser tan exitoso el remate. Hay que felicitar a los organizadores y a todos los que brindaron el apoyo para lograr el evento”, dijo Roberto Skowrom productor misionero.

Tomás Heuer, también productor de la zona, destacó que los precios ayudaron a compensar las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Finalmente, para Otto Waidelich los animales a pesar del bajo peso mostraron buena genética. En este sentido auguró que para hacer frente al clima habrá que trabajar en dos sentidos: “Vamos a tener que buscar la eficiencia de los animales, hacer cruzas de animales que puedan recuperarse más rápido de crisis como estas, eso es genética; y por otro lado, el manejo del agua, comenzar a trabajar para que el agua no salga del campo y alimente las vertientes”, destacó.

Beneficios fiscales

Desde el Ministerio del Agro y la producción recordaron recientemente que los productores afectados por las sequía pueden acceder a diversos beneficios impositivos. Así los monotributistas tienen prórroga en sus vencimientos, reducción hasta el 75% en el componente impositivo y no recategorización por liquidación de stocks por emergencia. También exención del impuesto a Ganancias por venta de hacienda forzosa. Quienes deseen averiguar el alcance de los beneficios fiscales pueden comunicarse al correo [email protected] o al teléfono de la secretaría de Producción Animal 03764-447165. z

Estiman suba de la carne en un 15%

Analistas del mercado ganadero argentino ya descuentan una suba de entre el 10 al 15% en el precio de la carne al consumidor. Consideran que la suba del precio de la hacienda en el Mercado de Liniers se tornó imparable y más ahora con un valor de $300 por kilo vivo para los pocos vacunos livianos que llegan desde los corrales de engorde, lo que apuntala la remarcación de precios en góndolas y carnicerías. Víctor Tonelli, consultor ganadero y especialista en el negocio cárnico, aseguró a Infobae que “la suba en los precios de la carne en los mostradores es inexorable. Hablamos de una suba importante, como mínimo de 10 a 15 por ciento de traslado. La duda es hasta donde va a soportarlo el consumidor. Esto es producto de la inflación, y el descontrol que se ha hecho en la economía. Además, hay que agregar que se registraron malísimos niveles de encierro desde octubre pasado, que está relacionado con la intervención dañina que hicieron sobre el mercado”.

Consultado sobre el impacto que tendrá la falta de animales livianos para abastecer el consumo interno, Tonelli consideró que “la suba llegó para quedarse. No termina con un ajuste de entre el 10 al 15% para el presente en las góndolas, sino que no se sabe hasta dónde llegará. Ya se dio el primer escalón: veremos cómo reacciona el mercado”.