Renunció el Director el Museo de Prehistoria de Eldorado

miércoles 16 de febrero de 2022 | 23:30hs.

El responsable del Museo de Prehistoria de Eldorado, David Pau, presentó su renuncia al cargo tras estar 8 años al frente del mismo.

En comunicación con El Territorio, Pau expresó “Renuncié por motivos personales, era un ciclo cumplido en el museo en el cual logramos que el mismo sea reconocido a nivel regional e internacional, y en el que pude impulsar distintos proyectos y convenios con universidades, con otros museos y quedan en pie ahora ponerlos en funcionamiento”.

En las redes sociales, al hacer pública su renuncia Pau escribió:

“Al cerrar por última vez la puerta del abandonado y olvidado Museo de Prehistoria, y al entregar las llaves al Director de Cultura de Eldorado, recordé las palabras de la recientemente fallecida Antropóloga y Ex Directora del Museo Casa del Fundador, Susana Mastrovito, quien al dejar su cargo en la década del 90’ dijo: “Estoy viendo la muerte de un museo que dio vida a profesionales, docentes, alumnos, turistas y centenares de personas que dejaron su huella aquí y quienes llevaron la marca de la historia eldoradense”.

Muchas gracias por el apoyo incondicional que me brindaron a lo largo de estos 8 años de incansable labor. Quedo en deuda con los vecinos de Eldorado, ya que no he podido concretar todos aquellos proyectos que presentė durante los últimos años de mi gestión a cargo de la institución. Espero sepan disculpar.

Me voy triste, pero a la vez, feliz de saber que hoy en día la prehistoria misionera ocupa un lugar importante en las curriculas estudiantiles y fue conocida en gran parte del territorio provincial. Recordar el pasado, nos permite saber quienes somos, para valorar a aquellos que nos precedieron en el camino de la vida.

Muchas gracias, abrazo grande!

David Pau - Coordinador del Museo de Prehistoria

PD: Dejó la página abierta para que puedan acceder a la información y a los valiosos posteos que aportaron al conocimiento de la arqueología regional”.