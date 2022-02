Tras dos años, El Demonio Luddi vuelve al ring

miércoles 16 de febrero de 2022 | 6:05hs.

Luego de más de dos años de parate y de un intento frustrado en el 2021, el boxeador misionero Christian “El Demonio” Luddi volverá a subirse al ring este fin de semana en Lanús, Buenos Aires, donde intentará sumar su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones.

Luddi, de 26 años, inició su trayectoria dentro del campo rentado en el 2019, año en el que sumó sus dos primeros triunfos y por nocaut. Esas dos primeras experiencias como pugilista profesional fueron lejos de Misiones, al igual que en esta oportunidad, aunque en esta ocasión será la primera vez que peleará en una velada organizada por la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

Su rival será el bonaerense Iván García, quien al igual que Ludi, viene de ganar sus últimas dos peleas por la vía rápida, aunque sus triunfos son más recientes y llega como favorito al duelo ante el misionero.

“Estoy trabajando de la mejor manera para llegar al peso indicado. Voy a pelear en una categoría que no es la mía. Yo peleo en supermedianos y en esta oportunidad lo voy a hacer en la categoría crucero (entre los 79.5 y 90.7 kilogramos)”, explicó Luddi en diálogo con El Territorio antes de partir hoy hacia Buenos Aires para terminar la preparación antes del compromiso que deberá enfrentar el próximo sábado por la noche.

La de Luddi es, literalmente, una carrera contra el reloj y la balanza. Es que desde la organización le confirmaron que salía la pelea dos semanas antes y desde ese momento comenzó a trabajar para poder cumplir con el pesaje.

“Bajé aproximadamente 11 kilos en una semana y ahora estoy a cuatro kilos del objetivo. Es un trabajo que hago en conjunto con una nutricionista. Estamos haciendo tres sesiones de entrenamientos por día, me cuido con los alimentos y trato de tener una muy buena hidratación”, explicó el pugilista, quien reconoció que contar con tan poco tiempo para prepararse no es lo ideal y que esa situación le jugará en contra. “Es un gran sacrificio, sé que no es saludable, pero tengo que llegar al peso para poder pelear”, reconoció el posadeño.

“El tiempo es un factor determinante. Me confirmaron que salía la pelea dos semanas antes y la verdad es que yo no estaba en el peso indicado. Voy a enfrentar a un rival que viene con más rodaje y que va a estar de local, pero confío en que le puedo ganar”, aseguró el boxeador que fuera de su carrera como deportista profesional se desempeña como instructor de boxeo y tiene su propia academia, el Coliseum Box, donde se dictan clases de boxeo recreativo, funcional y competitivo.

La última vez que Luddi se subió al ring fue el sábado 12 de octubre de 2019, cuando derrotó por nocaut en el cuarto round a Rubén Ledesma, oriundo de Baradero. Luego de esa victoria, tenía prevista una presentación fuera del país en el 2020, pero la llegada de la pandemia complicó las cosas. Así fue que transcurrió este tipo de coronavirus dedicándose exclusivamente a las clases de boxeo en el gimnasio, pero sin dejar de lado su carrera como profesional. Sin ir más lejos, en el 2021 estuvo a punto de concretar su tercer combate dentro del campo rentado, pero a último momento la pelea se suspendió debido a que su rival dio positivo de Covid-19.

“Las dos peleas que tuve hasta el momento las gané por nocaut y ahora voy por la tercera. El año pasado tenía un combate programado pero unos días antes de la velada mi rival dio positivo de Covid y se tuvo que suspender. En ese sentido también estoy tomando todos los recaudos para no volver a tener ninguna sorpresa. Yo tengo puestas todas las vacunas y siempre trato de mantener los cuidados”, destacó.

En este contexto, Luddi partirá hoy a Buenos Aires para terminar de prepararse y, sobre todo, bajar esos últimos kilos que le faltaban para poder llegar al peso indicado y subirse una vez más al ring.