Como paliativo, venderán madera quemada a mitad de precio

miércoles 16 de febrero de 2022 | 6:06hs.

Los numerosos y devastadores incendios forestales en Corrientes y Misiones ya arrasaron miles de hectáreas y representan pérdidas cuantiosas para el sector maderero. Desde las asociaciones ligadas al rubro indican que llevará tiempo recuperarse y piden auxilio para pasar esta etapa, además de herramientas para prevenir posibles nuevas quemas.

No obstante, aducen que lo que ya se incineró no tiene vuelta atrás, por lo que se está trabajando en un plan para la venta de madera quemada. De acuerdo a lo que se detalló, tendría un valor aproximado del 50 por ciento que tendría la madera en estado normal, pues la idea es poder aprovechar al máximo la materia prima, pese a las consecuencias de la situación actual.

Según indicó a El Territorio el director del Instituto Forestal Provincial (Infopro) Hugo Escalada, “hay distintas formas de quema, por eso es difícil determinar la funcionalidad que pueda llegar a tener cada madera. Por ejemplo, hay algunos casos en los que el incendio quema solamente la corteza y la madera propiamente dicha no se quema; hay otros casos en los que el fuego abarca hasta cierta altura pero el resto de arriba no se quema y otros donde el fuego abarca todo, entonces para cada caso hay una forma de utilizar la materia prima: como machimbre, para tableros, como chips e incluso hasta para carbón”.

Empero, aclaró que esta madera tiene que ser extraída dentro de los veinte días para que no se llene de hongos.

“El Instituto Forestal no tiene competencia ni presupuesto para el tema de incendios, tenemos el plan de manejo de fuego nacional y provincial. No obstante, hoy (por ayer) tuvimos una reunión en la que planteamos estos temas para mejorar y evitar que estas cosas sigan ocurriendo”, contó.

En el documento resultado de la reunión, se detallaron algunos lineamientos para colaborar en la lucha contra los incendios.

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) Román Queiroz manifestó que los incendios en Corrientes “están afectando y van a afectar mucho a lo que es la zona sur de Misiones, que se abastece en gran parte con madera de Corrientes. En el Alto Paraná no se consume tanto de esa provincia, en muy pocas ocasiones, pero sí algo”.

“Con respecto a los incendios de Misiones, no afectaron a la totalidad de la materia prima, sino que en muchos casos, se prendieron la parte de abajo del rollo y un poco la corteza. Claro que en algunos casos sí afectó a todo el árbol, pero principalmente se trata de apagar antes para que no llegue a prender fuego toda la materia prima. Entonces, cuando hablamos de cierta cantidad de hectáreas prendidas fuego no quiere decir que esté todo perdido, siempre algo se puede usar”.

Pedido de ayuda

De forma coincidente, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom), remarcó que la preocupación es común a toda la cadena productiva. “Nos preocupa, sobre todo, las consecuencias que esto va a traer. Creemos que tenemos que aprender de esto, ver cómo vamos a enfrentar este cambio climático porque esto va a seguir así”, adujo.

Por ese motivo, desde la Asociación se encuentran solicitando auxilios del gobierno provincial y nacional, al tiempo que insistieron en que una de las formas de ayuda sería sacar la tasa forestal “para que se pueda vender más fácilmente todo el pino quemado que hay, que es una forma de ayudar al productor, pero tiene que ser rápido porque en 30 días, 40 la madera se va a perder”.

En tanto, expresó que a Nación se le pide, aparte de la ayuda por los incendios, el cumplimiento de la ley 25.080. “Tenemos planes atrasados hace más de 7 años”, lamentó Fachinello.

Mientras que apuntó a la necesidad de avanzar en la conformación de brigadas forestales, con capacitaciones y fondos, “lo que venimos pidiendo hace cuatro, cinco años en las mesas forestales”.



Plan de forestación nacional

En la jornada de ayer, Juan Manzur, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, adelantó que se está trabajando en la articulación del Plan de Forestación Nacional. Este prevé, a partir de marzo, la plantación de 100 millones de árboles en el país.

“Este programa busca dar respuesta al cambio climático, construir consciencia ambiental para las generaciones futuras y agregar valor a nuestra producción con políticas de cuidado integral y protección de nuestro hábitat”, indicó a través de su cuenta de Twitter y mencionó que la labor es en conjunto con el ministro de Interior Wado de Pedro, de Ambiente Juan Cabandié, de Educación, Jaime Perczyk y de Agricultura Julián Domínguez.

