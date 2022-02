Eldorado quedó sin defensor del Pueblo

miércoles 16 de febrero de 2022 | 6:04hs.

El 29 de diciembre de 2020 se aprobó la ordenanza que crea la figura de Defensor del Pueblo en Eldorado, pero a más de un año de aprobada aún no cuenta con presupuesto para su implementación.

El defensor del Pueblo fue previsto en la nueva Carta Orgánica Municipal aprobada en 2018 que establecía que el Concejo Deliberante debía sancionar una ordenanza.

Para cumplir con lo establecido por la Carta Orgánica, el Concejo, un par de días antes de la fecha de vencimiento del plazo, aprobó la ordenanza elaborada por la concejal Lorena Cardozo, que fijaba los criterios para el nombramiento de quien ejercería el cargo, las funciones y la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

Sin embargo, pese a estar creado, el presupuesto del año 2022 no contempla fondos para el cargo.

“Cuando discutimos el presupuesto del año 2022 noté que estaba contemplado el presupuesto para la creación de la figura del fiscal municipal y no la de defensor del Pueblo, pregunté los motivos y me contestaron desde el Ejecutivo que ellos entendían que no era una prioridad”, explicó Cardozo.

De acuerdo a la ordenanza aprobada, la duración del mandato del defensor del pueblo fue fijada en seis años, permite la existencia de un defensor adjunto y asemeja la remuneración del defensor del pueblo a la del cargo de viceintendencia.