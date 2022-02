Brasil aún no autorizó paso por el Pepirí

miércoles 16 de febrero de 2022 | 6:04hs.

A pesar del anuncio del gobierno argentino, “el paso por el puente Pepirí Guazú en el municipio de Paraíso no fue autorizado oficialmente por Brasil. De esta forma, cualquier paso por ese lugar ubicado en San Pedro será tratado como clandestino”, comentó el delegado de Ingresos Federales en Dionísio Cerqueira Mark Tollemache. Dijo además que la Policía y la Receita Federal de Brasil ya programaron una reunión con el gobierno argentino para discutir esta situación. El delegado también afirmó que el paso por el Pepirí Guazú no está incluido en el acuerdo del Mercosur como punto de paso entre los dos países. El delegado explicó que en Paraíso -del lado brasileño- no cuentan con organismos de control migratorio como la PF y la Receita Federal y sigue siendo un paso inseguro por la pandemia. El ingreso de argentinos, por ejemplo, será tratado como clandestino y podrán ser objeto de sanciones.