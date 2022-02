Serrat suma nueva fecha a su gira despedida por Argentina

miércoles 16 de febrero de 2022 | 6:00hs.

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat agregó una nueva actuación en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo, donde además del 19, 20 y 25 de noviembre, se presentará el 26 de ese mes por entradas agotadas, en el marco de su gira mundial de despedida de los escenarios “El vicio de cantar 1956-2022”.

Luego de una inactividad forzosa, a causa de la pandemia de coronavirus, el reconocido y popular cantautor regresará a los escenarios con una última serie de presentaciones con las que quiere despedirse personalmente del público con el que compartió la vida y canciones durante más de 50 años.

Sonarán los clásicos

En cada show el querido artista ofrecerá un recorrido a través de su historia y de clásicos como “De vez en cuando la vida”, “Hoy puede ser un gran día”, “Esos locos bajitos”, “Penélope” y “Aquellas pequeñas cosas”, entre otros.

El catalán de 78 años comenzará su gira de despedida el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York, que prevé finalizar el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas para esta nueva presentación ya están a la venta, arracan en 4500 pesos y pueden adquirirse a través del sitio web blueteamshow.com.

Serrat, célebre cantautor catalán padre de temas como “Mediterráneo” y “Cantares”, anunció a finales del año pasado y en una entrevista con el diario El País que se retira de los escenarios tras una exitosa carrera de más de medio siglo. Y esta despedida la planeó en grande en el marco de la gira, “El vicio de cantar 1965-2020”. El trovador abarcará el continente americano de Norte a Sur, con funciones desde Estados Unidos a casi toda América Latina.

“He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga”, dijo Serrat al periódico español en diciembre de 2021, y en esa charla también aseguró que lo hará “con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”.

Su retiro se debe, según el compositor y cantante originario del Poble-sec, Barcelona, a la “imposibilidad de continuar el oficio de cantar en público” por el encierro de la pandemia y “la necesidad de recuperar la vida familiar”.

“Ya no volveré a los escenarios”

“Me despediré, y ya no volveré a tocar. Volveré a los sitios, saludaré, comeré, pero ya no volveré a los escenarios. Tocaré y compondré en casa, es posible que grabe un disco. Pero no volveré a los escenarios. Hay que hacerlo en algún momento. En el confinamiento me fijé en los árboles, en los pájaros. Y sobre todo leí mucho. Lo estaba dejando. Y me despediré no a la francesa, sino como corresponde”, contó Serrat, en la entrevista. Su decisión, en definitiva, queda explicada en estas palabras de la Biblia que citó: “Siguiendo las normas del Eclesiastés: ‘Hay un tiempo para cada cosa’”.

Y agradecido por lo vivido, resaltó que su gira tendrá condimentos de su historia personal y una apuesta fuerte por la amistad: “Una de las cosas más importantes que me ha dado mi oficio es la posibilidad de viajar. Y la de viajar, la posibilidad de tener amigos en muchos lugares que me han ayudado a descubrir y valorar las cosas. Por eso la gira la planteo de forma que los lugares comunes, los amigos que quedan y los que se fueron, las comidas, las bebidas, los paisajes y los recuerdos tienen un gran peso. Sobre todo, quiero despedirme personalmente de ellos”.