En Santo Tomé la Revisión Técnica Obligatoria mantiene sus precios desde diciembre

martes 15 de febrero de 2022 | 18:11hs.

El titular del taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en Santo Tomé, Pablo López, aseguró que se manejan los mismos valores de diciembre de 2021 para todo tipo de vehículos.

“Por ahora no se aumentó. Estamos lejos de los números que maneja Misiones, en algunas cosas. Hoy no hay existencia en lo legal de algunos números que figuran en esa provincia. Nosotros tenemos los mismos precios desde diciembre de 2021. Sabemos que hubo un incremento ahora a nivel nacional. Una vez que Nación dio los porcentajes, tenemos el derecho de ajustar los valores, pero no lo hicimos, mantenemos los valores”, indicó López.

“Notamos responsabilidad en conductores más de pueblos vecinos, que en propios conductores de Santo Tomé”, cerró.