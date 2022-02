Ituzaingó: el fuego está controlado desde la medianoche en el Parque industrial

martes 15 de febrero de 2022 | 13:38hs.

Así lo confirmaron las autoridades de defensa civil de la provincia de Corrientes durante las últimas horas. La contención se da luego de casi 3 días de arduo trabajo en la zona del Parque industrial de Ituzaingó.

Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil quien coordinó estos días el trabajo en el incendio en la zona de Ituzaingó, señaló esta mañana a El Territorio que los incendios fueron declarado controlados, “ayer a medianoche se logró controlar el fuego en la zona y se pasa a una segunda etapa que es la de guardia de cenizas para evitar que se reavive de un nuevo los focos”.

Cómo impacta la situación en el mercado



Hay hectáreas y hectáreas de madera quemadas tanto en Misiones como en Corrientes, ante esta situación desde la Asociación de Productores e Industriales Forestales de Misiones (APICOFOM), si bien por el momento poseen recursos, se mostraron preocupados, sobre todo de cara al futuro.

“Seguimos muy preocupados, sabíamos lo del cambio climático, pero no que iba a ser tan pronto y con tanta crudeza. Esto complico un montón el trabajo de todos”, manifestó el presidente de la (APICOFOM) Guillermo Fachinello, quien añadió “por el momento no tenemos problemas porque las grandes empresas tienen muchos rollos ya quemados. Lo que si hay que buscar una manera de darles una mano a los productores urgentemente, hacer que por lo menos no se les cobre el impuesto por lo menos por 90 días, así puedan vender rápidamente este producto porque o sino en 30 días el rollo quemado prácticamente no sirve más, por lo menos para la industria del mueble. Buscar por lo menos salvar lo que hay por el momento porque hay gente que se está quedando sin nada”.

Asimismo manifestó que para el futuro hay que elaborar un plan estratégico mucho más importante “estar todos juntos para que esto sirva, si no vamos a tener que ir teniendo estos problemas”

En cuanto a los incendios cerró diciendo que “tenemos que apoyar a los bomberos, tenemos que tratar de que tengan el mínimo equipamiento para combatir los incendios, capacitaciones entre otras cosas”, en cuanto a las circunstancias de hoy en día indicó que hay que apoyar “principalmente la parte humana, la gente está muy cansada, sin dormir y sin parar un día”.