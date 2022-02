Alberto declara como testigo por pedido de CFK

martes 15 de febrero de 2022 | 6:02hs.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, declara hoy como testigo en el juicio que se le sigue a la vicepresidenta Cristina Fernández por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La audiencia comienza a las 9.30 en los tribunales federales de Retiro.

El testimonio del primer mandatario fue pedido por la defensa de la ex presidenta y de otros dos acusados, el empresario Lázaro Báez y el ex ministro de Planificación Julio De Vido a raíz de su condición de ex Jefe de Gabinete en el kirchnerismo.

El Presidente anunció que concurrirá a Comodoro Py 2002 pese a que por su investidura podía optar por responder un cuestionario escrito a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

Desde el reinicio del debate oral tras la feria judicial de enero ya declararon como testigos otros ex jefes de Gabinete de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los testimonios fueron pedidos por el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, durante la etapa de instrucción suplementaria preparatoria del juicio en 2018.

El presidente responderá a preguntas de las defensas de los acusados que pidieron su testimonio y luego de las restantes partes.

Para el lunes próximo está citado el presidente de la Cámara de Diputados y ex jefe de Gabinete, Sergio Massa, quien a diferencia del mandatario declararía por videoconferencia.