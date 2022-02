“Sabemos lo que queremos y lo que somos”

martes 15 de febrero de 2022 | 3:00hs.

El fútbol pide, muchas veces, estar a la hora y el lugar indicado. Eso le pasó a Jonatan Medina el domingo por la noche en Villa Sarita. Cuando el partido se extinguía, el defensor de la Guaraní pisó el área del Sol de América con toda la confianza de que iba a romper el cero y así fue.

El tanto del lateral izquierdo le dio la clasificación a la Franja a la finalísima ante Juventud Antoniana por el ascenso y cerró la participación en Villa Sarita de los dirigidos por Carlos Marczuk.

“Estando Cristian (Barinaga) y Nacho (Valsangiacomo) no me imaginé que me iba a quedar a mí. Me quedó para la derecha y erré, pero por suerte me quedó de nuevo”, reconoció Medina, quien se afianzó en la defensa franjeada durante los últimos partidos.

Para el lateral izquierdo, el resultado fue justo por lo hecho en Formosa y también en Posadas. “Fuimos muy superiores a lo largo del partido y se hizo justicia. Hubo un solo equipo que buscó y vamos a jugar la final por el ascenso”, expresó.

A lo largo del certamen, la Franja demostró que, más allá de los nombres, la identidad del equipo, adaptarse a diferentes situaciones y la jerarquía del plantel fueron determinantes para este presente.

“Confiamos en lo que hacemos en la semana, tenemos un plantel con una gran jerarquía y sabemos lo que queremos, a lo que jugamos y lo que somos. Tenemos gente grande que sabe jugar este tipo de partidos, no nos volvemos locos. Lo demostramos en las semifinales, estuvimos dos veces abajo y lo pudimos dar vuelta”, analizó el bonaerense.

“Tenemos una identidad de juego, la trabajamos en la semana para plasmarla el domingo. No es casualidad que tengamos 33 goles a favor y seis en contra. No es casualidad que tengamos 14 partidos invictos. Eso habla de lo que somos como grupo y como institución también”, agregó Medina.

A partir de hoy, el plantel dirigido por Marczuk regresará a los entrenamientos de cara a la final ante Juventud Antoniana, que se jugará en el estadio Arturo Miranda de Güemes de Santiago del Estero desde la 18.

“Será muy difícil. No importa si uno viene mal o bien, las finales son aparte”, aseguró Medina, al tiempo que marcó que “en todas las regiones las finales fueron muy parejas y creo que esta no será la excepción”.

“Juventud Antoniana es un club grande, pero nosotros también. Ya analizaremos lo que es Juventud, las falencias que tiene, por dónde te puede atacar y seguramente vamos a traer el resultado favorable para nosotros”, cerró el defensor.



Todas las finales serán sin público

El Consejo Federal determinó que todas las finales del torneo Regional serán sin público y solamente podrá ingresar un grupo de dirigentes por equipo.

Serán 100 los habilitados por cada equipo para los encuentros de domingo y cada club deberá informar previamente a través de una lista quiénes ingresarán.

Guaraní jugará en Santiago del Estero frente a Juventud Antoniana, mientras que Atlético Paraná y Alianza de San Juan se verán las caras en cancha de Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba.

Por su parte, Rivadavia de Lincoln se enfrentará con Atlético Argentino de Pascanas (Córdoba) en Carcarañá, Santa Fe.

En la restante final, Newbery de Comodoro Rivadavia y Liniers de Bahía Blanca definirán un ascenso en cancha de Deportivo Patagones de Viedma.